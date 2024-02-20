Штурми поблизу Авдіївки не закінчуються: РФ застосовує всю наявну зброю - 3-ї ОШБр

Росіяни на Авдіївському напрямку використовують весь арсенал зброї, включаючи хімічну, авіацію, ракети та піхоту, зазначив командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр.

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Авдіївський напрямок – найгарячіша точка у світі / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Авдіївський напрямок є найгарячішою точкою бойових дій. Окупанти використовують всю наявну зброю, штурми не припиняються. Про це в ефірі телемарафону розповів командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола Волохов.

"Я думаю, що не збрешу, якщо скажу, що Авдіївський напрямок є найгарячішою точкою російсько-української війни та найгарячішою точкою у світі", - сказав військовий.

Волохов зазначив, що окупаційні війська Росії активно використовують весь арсенал зброї на цьому напрямку. Росіяни задіюють у боях хімічну зброю, авіацію, ракети та піхоту. Ворог використовує спецпідрозділи, зведені в штурмові групи, які працюють вночі.

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За його словами, позиції українських військових захищені та підготовлені до ведення бойових дій. Проте ЗСУ відчувають нестачу артилерійських боєприпасів та дронів.

Волохов підкреслив, що штурми на Авдіївському напрямку продовжуються, піхота постійно йде вперед. Однак ефективність таких штурмів обмежена.

Командир також зазначив, що 3-та штурмова бригада знищила рекордну кількість російської техніки та особового складу.

"Ворогу завдано втрат в 4000 особового складу. Це 200-ті і 300-ті, ті, які вже не будуть вести тут бойові дії. Потенціал у них, безумовно, є, але що з цього", - додав Волохов.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку втрати окупантів на Авдіївському напрямку включають 47 186 осіб особового складу, 364 танки, 248 артилерійські системи, 748 бойові бронемашини та 5 літаків. За словами генерала Тарнавського, українські захисники завдали ворогу значних втрат, знищивши його резерви, заплановані для наступальних дій на інших ділянках фронту.

Також після захоплення Авдіївки окупанти можуть направити сили на захоплення Часового Яру, Костянтинівки або Слов'янська, за словами військового експерта Павла Нарожного. Він підкреслив, що Костянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ цікавлять Росію як важливі транспортні та адміністративні вузли.

Крім цього, майор ЗСУ Максим Жорін прокоментував вихід підрозділів Збройних сил України з Авдіївки. Він зазначив, що сили протистояння не були рівними, і оборона міста стала складним завданням. Жорін вважає, що російські окупанти мають достатньо сил для подальшого просування і намагатимуться захопити інші населені пункти.

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