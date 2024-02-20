Росіяни готуються до нового масованого обстрілу України: в ЗСУ назвали ознаки

Гуменюк відзначила, що росіяни збирають додаткову інформацію за допомогою дронів, а це може свідчити про підготовку до масованого ракетного удару.

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Росіяни готуються до нового масованого обстрілу України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Окупанти на Півдні взяли до уваги досвід минулого року, коли Україна збила 5 їхніх літаків, і тепер не так інтенсивно використовують тактичну авіацію. Проте певні дії ворога свідчать про його підготовку до масованого удару. Про це повідомила керівниця прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу, зауваживши, що час від часу росіяни ризикують збирати інформацію над акваторією Чорного моря.

За її словами, ворожа безпілотна розвідка стає активнішою, коли розвіюється туман. Небо над зонами прифронтової території насичене ворожими безпілотниками, які збирають інформацію. Наприклад, лише 19 лютого українські захисники знищили 2 таких дрони типу "Куб" і ZALA.

"Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію й активність впровадження цієї діяльності, можуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар", – повідомила Гуменюк. відео дня

Вона також додала, що в Чорному та Азовському морях відсутня активність російських ракетоносіїв через погодні умови.

"Море штормить, але не настільки критично, щоб це не дало можливості долучити до бойового чергування ракетоносії, як надводні, так і підводні. Тому ми продовжуємо відстежувати ситуацію", – підсумувала Гуменюк.

Масований обстріл України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у четвер, 15 лютого, Російська Федерація здійснила масований ракетний удар по Україні. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті успішно працювали засоби протиповітряної оборони.

Під час масштабної ракетної атаки російських окупантів на Україну вранці 15 лютого було зафіксовано вибухи у Львові. За словами мера міста Андрія Садового, на Львівщину летіло понад 10 ракет.

У Миргородському районі через попадання ракет під час атаки Російської Федерації спалахнуло складське приміщення. Також вибухи лунали в Хмельницькій області під час тривоги через російську ракетну атаку вранці 15 лютого.

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