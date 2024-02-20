Вибухи і дим в районі будівлі "уряду ДНР": у Донецьку потужні прильоти

В результаті потужних прильотів видно дим в центрі міста.

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Наслідки удару по Донецьку / t.me/WarInMyEyes

Захоплений російськими окупантами Донецьк потрапив під потужний обстріл у вівторок, 20 лютого.

В результаті прильотів видно дим в центрі міста, йдеться в повідомленні ресурсу "Новини Донбасу".

Відзначається, що густий дим вигляді а районі, де розташована будівля так званого "уряду "ДНР".

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"У Донецьку після обстрілу дим піднімається в районі будівлі облдержадміністрації "Будинок уряду ДНР")", - підкреслюється в повідомленні.

При цьому уточнюється, що вибухи прогриміли також в районі бібліотеки імені Крупської, утворивши велику воронку, пошкоджений також фасад будівлі.

"До цього в Донецьку працювала ППО РФ", - сказано в повідомленні.

Дивіться відео - "бавовна" в Донецьку:

Screenshot / Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в окупованих Донецьку та Макіївці прогриміли вибухи. У ряді районів Донецька зникло світло. Зокрема, знеструмлено Куйбишевський район, частково-Ворошиловський і Київський.

Нагадаємо, раніше стали відомі деталі "бавовни" під Маріуполем. До Маріуполя завезли підбиту систему Бук окупантів РФ, повідомив Петро Андрющенко.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Після удару почалася сильна пожежа. Приліт стався по військовій базі окупантів.

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