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Війська країн Заходу в Україні: у Зеленського зробили заяву

Андрій Ганчук
9 березня 2024, 09:44
Питання відправки військ західних країн в Україну - дуже чутливе, обговорення подібних ініціатив не завжди можуть бути публічними, сказав Олексій Данілов.
Данілов, НАТО
Європі доведеться воювати, якщо Росія захопить Україну - Данілов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

Можливий сценарій, за якого країни Заходу допомагатимуть Україні у війні проти агресора Росії не лише зброєю, а й військами. Європі доведеться воювати, якщо глава Кремля Володимир Путін захопить українську державу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі УП. Підсумки він розповів про те, що відправка військ Заходу до України - тонке питання. Наразі Київ чекає на своєчасне постачання сучасних систем озброєнь.

"Ми абсолютно не виключаємо появи на нашій території тих чи інших військових підрозділів тих чи інших країн, якщо вони ухвалюватимуть відповідне рішення", - сказав чиновник.

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Також секретар РНБО акцентував увагу на тому, що "вся Європа здригнеться і їм тоді доведеться воювати", якщо Росія захопить Україну.

Водночас Олексій Данілов у відповідь на запитання про можливість запиту до Заходу про запуск в Україну іноземних військ наголосив, що "в житті нічого неможливого немає".

Війська країн Заходу в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон припустив перекидання військ НАТО в Україну. Зокрема, він сказав, що союзники Києва докладуть необхідних зусиль для того, щоб Росія не здобула перемогу у війні.

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив ідею Макрона про війська НАТО в Україні. Він припустив, що ініціативу обговорюватимуть у середині березня, коли Макрон має приїхати до Києва.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася

Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".

Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.

Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Журналісти Le Monde опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що Франція розглядає можливість відправки спецназу в Україну. Як передбачається, сили могли б захистити деякі території української держави.

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НАТО Західна Європа Олексій Данілов війна Росії та України
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