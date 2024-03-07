'Бійці заплатили за це ціну': військовий розкрив правду про рубежі за Авдіївкою

Окупанти також намагається сконцентрувати зусилля на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і на східній частині Херсонщини.

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Військовий розповів про відсутність рубежів оборони на фронті / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео, deepstatemap

Військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко зазначив, що потрібно зміцнювати рубежі оборони, де ворог прагне просунутися.

"Наразі треба враховувати, що за Авдіївкою серйозних рубежів оборони збудовано не було, хоча часу було достатньо. Українські воїни заплатили за це ціну. Це точно треба не забалакувати, і не пробувати сказати, що проблеми немає. Зараз треба ставити завдання зміцнювати рубежі оборони, які пролягають у місцях, де ворог прагне просунутися. Запорізький напрямок муляє росіян як територія їхньої поразки. Ворог не зміг досягти успіху впродовж тривалого часу. Звичайно, окупанти намагаються сконцентрувати зусилля і на Запорізькому напрямку", - зауважив Варченко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військовослужбовця ЗСУ, ворог також намагається сконцентрувати зусилля на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і на східній частині Херсонщини.

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"Тобто триває тиск практично скрізь. Ворог намагається підтягувати великі сили. Наразі ми бачимо, що усі резерви росіян у бою. А це свідчить про те, що нам потрібно працювати, щоб компенсувати відсутність достатньої кількості боєприпасів. Продумати й врахувати те, що були тільки слова довкола формування рубежів оборони, але не було, як виявилося, самих рубежів або вони не були сформовані достатньою мірою. Треба добре подбати не на словах, а на фізичному рівні про фронтову інженерію, яка стосується прифронтової зони", - наголосив Варченко.

Що таке лінія оборони? Лінія оборони - важко прохідний для військ стратегічний рубіж або район місцевості, наприклад водна перешкода, гірський хребет, болотиста місцевість, низка місцевих предметів, зручних для оборони, поєднаний з глибокоешелонованими смугами фортифікаційних укріплень, посилених мінними полями, пастками тощо, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ Олег Калашніков назвав найважчі ділянки фронту. Військовослужбовець ЗСУ вказує на те, що росіяни продовжують активно застосовувати артилерію та авіацію для підтримки наступу в районі Бахмуту.

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