Ворог націлився на 4 населені пункти: куди перекидає війська РФ

Російські окупанти відводять війська від Авдіївки і перекидають на новий напрямок.

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Російські окупанти хочуть захопити 4 населені пункти / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти відводять свої війська від Авдіївки і перекидають на інший напрямок для захоплення нових населених пунктів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Ворог націлився на Новомихайлівку, Георгіївку, Перемогу і Красногорівку. Туди вони кидають великі свої сили.

"Найактивнішим у нас є Новопавлівський напрямок - це на захід від міста Мар'їнка, де противник зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. Зокрема, він кидає величезні сили на захоплення села Новомихайлівка на Донеччині, а також сіл Георгіївка і Перемога, і Красногорівки", - заявив речник. відео дня

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996-2015). З грудня 2023 року - капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що представник Легіону Свободи повідомив, що РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася. На Запорізькому напрямку ворог постійно накриває вогнем всю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп.

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Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в завданні значних втрат російським окупантам в живій силі та техніці.

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