Окупанти нещадно бомблять "Азовсталь", де ховаються сотні жінок та дітей

Орки обстрілюють Азовсталь / фото скрін відео

Орки завдають потужних ударів надважкими авіабомбами по підприємству Азовсталь. У підземних укриттях комбінату знаходяться щонайменше тисяча мирних жителів, повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram-каналі.

Відео "удару по промзоні Азовсталі" раніше поширювали російські Telegram-канали.

Вдень 18 квітня віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулася до керівництва Росії і зажадала відкрити гуманітарний коридор для евакуації мирних жителів Маріуполя, а також окремий коридор з території комбінату Азовсталь для жінок, дітей та інших цивільних.

Російські окупанти завдають ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. У підземних укриттях заводу знаходиться не менше 1000 цивільних. Важливо це жінки з дітьми та літні люди-Маріупольська міська рада pic.twitter.com/SLIe4ZfKPs - НВ (@tweetsNV) April 18, 2022

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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