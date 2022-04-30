Орки заселяють невідомих у будинки українців під Маріуполем/ Reuters

Російські окупанти заселяють невідомих людей у вцілілі будинки жителів населених пунктів під Маріуполем.

Окупанти почали видавати відповідні "дозволи". Про такий випадок розповіла мешканка селища Старий Крим, яке розташоване приблизно за 5 кілометрів від зруйнованого загарбниками Маріуполя, повідомляє Маріупольська міська рада.

"Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра з 23 МКР. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті", – розповіла жінка.

У Маріупольській міськраді кажуть, що це не єдиний випадок, коли рашисти заселяли у чужі помешкання людей, яких самі ж лишили даху над головою.

При цьому бувають ситуації, коли "нові мешканці" потім не віддають речі справжнім власникам житла, коли ті приїжджають додому за речами.

"Це свідчить про те, що на окупованій території панує тотальне самоуправство та беззаконня", – зазначають у міськраді.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти масово скидали багатотонні авіабомби на військовий польовий шпиталь, який розташований на території заводу Азовсталь. Там перебували поранені захисники України. Після того, як шпиталь уже розбомбили, окупанти обстріляли руїни з корабельної артилерії.

Пізніше стало відомо, що після бомбардування польового госпіталю на території оточеного заводу Азовсталь у четвер, 28 квітня, кількість поранених зросла до 600 осіб.

Читайте також: