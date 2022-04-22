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Військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь

22 квітня 2022, 02:15

Російські окупанти аж ніяк не можуть остаточно і конкретно впоратися із запеклим опором бійців полку "Азов", каже військовий експерт Олег Жданов

Азовсталь, Путін
Військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь / колаж УНІАН, Reuters

На даний момент бравурні твердження російських окупантів про те, що весь Маріуполь ними захоплений, в достатній мірі передчасні. А у рішення Путіна скасувати наказ про штурм заводу "Азовсталь" є цілком зрозумілі фактори. Про це розповів відомий військовий експерт Олег Жданов розповів "Теперішнього часу".

"Тут все прекрасно зрозуміло. Це говорить про те, що навіть на рівні Путіна вони розуміють, що взяти цю підземну частину заводу "Азовсталь" не можуть. У них немає сил. До речі, туди вже навіть перекинули мобілізованих з самопроголошених так званих республік "ДНР" і "ЛНР", туди перекинули кадирівців, чому Кадиров і робить такі заяви [про захоплення Маріуполя ‒ Главред]. У Росії настільки погане сьогодні становище на Донбасі, що вони зняли частину батальйонних тактичних груп з самого Маріуполя – саме регулярних частин Російської Федерації. Тому така заміна і відбулася. І в Кремлі прекрасно розуміють, що ці новоприбулі частини і підрозділи дай бог щоб утримали ті квартали, які вони утримують навколо заводу. Тому Путін і віддає наказ не лізти в катакомби, перекрити периметр і тримати їх в облозі", - говорить фахівець.

Більш того, вважає Жданов, незважаючи на всі зусилля, російські окупанти не можуть остаточно впоратися із запеклим опором бійців полку "Азов".

"Тому що вони не можуть досі зачистити місто. Це неправда, що вони всі сто відсотків контролюють. Буквально позавчора наші бійці полку "Азов" здійснили вилазку в порт, забирали звідти поранених і цивільних для того, щоб сховатися в катакомбах. При цьому завдали досить суттєвих втрат російським військам. Тобто там осередки опору виникають в різних місцях міста в непередбачуваний час і в непередбачуваному місці. Ми орієнтуємося в місті дуже добре. І з боку полку "Азов" і захисників Маріуполя – там же не тільки полк "Азов", там практично всі силові структури України представлені, – вони роблять вилазки і завдають вогневої поразки противнику. Тому там сутички і перестрілки виникають в різних частинах міста в різний час доби. Окупанти не контролюють місто повністю", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента України Михайло Подоляк готовий провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі для того, щоб вивести заблокованих українських військових і цивільних осіб.

"Да. Без будь-яких умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Весь. Так як вони свої. Так як вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів", - написав Подоляк у Twitter.

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Автор: Єгор Бунін
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новини Маріуполя Володимир Путін російське вторгнення Азовсталь
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