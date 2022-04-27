ООН сформувала команду з евакуації людей з Маріуполя

ООН сформувала делегацію для евакуації з Маріуполя / Reuters

ООН сформувала команду для евакуації людей з Маріуполя - наразі тривають переговори з владою Росії та України щодо забезпечення умов.

"Наше управління з гуманітарних питань готує команду від ООН для координації евакуації цивільних з заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Сьогодні, в середу, у нас тривало обговорення із владою в Москві та в Києві для розробки операційних рамок з евакуації цивільного населення", - заявив представник генерального секретаря Всесвітньої організації Фархан Хак.

Як зазначив представник, важливо переконатися у припиненні військової діяльності на території Маріуполя.

"Поки що таких умов на землі немає", - додав він.

Хак зауважив, що підготовка операції з евакуації може розтягнутися на кілька днів.

"Нам необхідно кілька днів для підготовки цієї неймовірно складної операції. Ці зусилля робляться прямо зараз", - заявив Хак.

Ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, радник керівника ОП Олексій Арестович 26 квітня заявляв, що росіяни продовжують атакувати район заводу Азовсталь, де знаходяться захисники України.

Раніше радник глави ОП України Михайло Подоляк заявив, що Росія поширює брехню про нібито захоплення всього Маріуполя. У РФ через два місяці після широкомасштабного вторгнення в Україну вже активно говорять, що нібито "захопили" Маріуполь в Донецькій області, але тільки без Азовсталі. Однак територія цього металургійного комбінату займає п'яту частину території міста, підкреслив Подоляк.

Також раніше військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь. Російські окупанти ніяк не можуть остаточно і конкретно впоратися із запеклим опором бійців полку "Азов", каже військовий експерт Олег Жданов.

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