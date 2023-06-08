Армія РФ втратили першу лінію оборони на Херсонщині: лінія фронту змінилася – ISW

Російські окупанти не були готові до наслідків підриву дамби. У підрозділах 7-ї ДШВ і 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті.

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Окупанти втратили першу лінію оборони на Херсонщині/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Telegram

Після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС були зруйновані багато укріплень першої лінії оборони росіян на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Руйнування греблі сильно змінило географію і топографію херсонської ділянки фронту на півдні України, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повінь зруйнувала багато польових укріплень першої лінії, які російські загарбники планували використовувати для відбивання атак захисників України. Були порушені підготовлені окупантами позиції на східному березі Дніпра, зокрема, на першій лінії в Голій Пристані та Олешках.

"Швидка повінь, ймовірно, змусила російський особовий склад і військову техніку відступити з основних точок концентрації російських військ в Олешках і Голій Пристані. Раніше російські війська використовували ці позиції для обстрілу міста Херсон та інших населених пунктів на правому березі Дніпра", – йдеться у повідомленні.

В ISW процитували слова речниці Південного оперативного командування ЗСУ Наталії Гуменюк про те, що війська країни-агресорки Росії на півдні України передислокували особовий склад і військову техніку на відстань від 5 до 15 кілометрів від зони затоплення. Це, зокрема, зробило неможливим їхні артилерійські обстріли по деяких населених пунктах правобережжя, обстріли по яких вони вели раніше. Крім цього, вода знищила мінні поля, які створили окупанти вздовж узбережжя.

Армія РФ зазнала втрат

У той же час у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Тому загарбники зазнали втрат у живій силі, а також втратили багато озброєння і військової техніки.

Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі і зниклі безвісті. У цих підрозділах також були втрачені кілька польових складів з боєприпасами і провізією, а також автомобілі, бронетанкова техніка тощо.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб.

Повідомлялося, що фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС. Фізик Річарда Кортадо повідомив, що вибух дамби у Новій Каховці зафіксували на магнітометрі у Бухаресті. У той же час у NYT заявили, що Каховська ГЕС, швидше за все, була підірвана зсередини і заявили, що немає жодних шансів на незалежне розслідування катастрофи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста через підрив Каховської ГЕС. Він наголосив, що вони не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянами ГЕС.

Стало відомо про перших загиблих через підрив Каховської ГЕС. В Олешках спочатку знайшли тіло одного загиблого, після цього в лікарню привезли тіла ще двох людей. Мер міста каже, що загиблих буде набагато більше.

У Білому домі заявили, що Росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС. Руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглася в Україну, а тому саме країна-агресор РФ відповідальна за те, що сталося, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Дивіться відео про те, яку катастрофу створила Росія через підрив Каховської ГЕС:

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