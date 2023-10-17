Окупанти втратили контроль: Білецький повідомив про успіх в районі Бахмуту

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький розкрив деталі звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку, а також назвав наступну ціль ЗСУ.

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Білецький повідомив про успіх в районі Бахмуту / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, фото з телеграму https://t.me/BiletskyAndriy

Звільнення населеного пункту Андріївка є однією із частин контрнаступу Сил оборони України в районі Бахмуту. Командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький в інтерв'ю "Українській правді" пояснив важливість цієї операції.

"По-перше, тому що в росіян були два плацдарми на півдні Бахмута. Ці плацдарми давали можливість їм розвивати наступ на основну частину Донбасу, який зараз контролює Україна – Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка. Це найбільші населені пункти. Вони надзвичайно важливі з багатьох точок зору, тому що виводять на можливості діяти на півдні та створювати знову загрозу Харкову. Тобто, по-перше, нам треба було їх відсунути", - вказує Білецький.

Водночас, засновник "Азову" вказує на те, що позиції окупантів в самому Бахмуті не є стійкими.

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"Там є свої складнощі, пов'язані з тим, як влаштована мережа доріг. Вона не є надзвичайно стійкою і дає нам можливості для власних активних дій. Хоча про це я б говорити не став, тому що у нас дуже люблять спойлерити будь-які дії", - заявив Андрій Білецький.

Він також робить висновок, що результативні дії ХАМАСу показали нам і всьому світу, що не потрібно гучно анонсувати бліцкриги. На думку військового, такі операції мають проводитись в тиші.

"Що стосується населеного пункту Андріївка. Без контролю Андріївки не було можливе адекватне утримання й остаточне захоплення Кліщіївки нашими військами. Крім того, Андріївка дала можливість повністю вийти на залізничну колію, яка тягнеться з півдня Бахмута й уходить вниз убік Горлівки. А залізнична колія – це те, що називається у військовій справі "бар'єрний рубіж". Це легко обороняти і надзвичайно складно брати. Після втрати Андріївки росіяни втратили контроль над залізничною колією на всій протяжності: від самого Бахмута, від Кліщіївки й аж до Курдюмівки", - розповів Білецький.

Після цього, російська логістика почала погіршуватися. На півдні Бахмута вони більше не мали можливості для проведення контрнаступу. У той же час, військові підрозділи Сил оборони знаходилися в зручних оборонних позиціях, контролюючи залізничну колію, і були здатні ефективно відбивати будь-які атаки.

"Тобто повторення оцього походу, умовно кажучи, на Костянтинівку – Дружківку в найближчій конфігурації воно неможливо", - пояснив Білецький.

Він також зазначив, що після звільнення Андріївки, наступною ціллю контрнаступу в районі Бахмуту може стати Курдюмівка та Зеленопілля.

"Я вважаю, що подальший безперебійний рух можливий виключно після взяття Курдюмівки – Зеленопілля. Це такі два села, які зрослися фактично в одне. Але, знову ж таки, я ж кажу, ми всі стратеги на своєму рівні…", - резюмує Білецький.

Наступ ЗСУ під Бахмутом

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти стягують свої війська на північний фланг Бахмутського напрямку. Таким чином ворог намагається зупинити український контрнаступ і перешкодити ЗСУ вийти на оперативний простір.

Також, Сили оборони України досягли просування на Бахмутському напрямку і на захід Запорізької області. Військам вдалося добитися часткових успіхів в 7 кілометрах на південний захід від Бахмута, де вони просунулися до залізничної лінії на північ від Кліщіївки. Також ЗСУ просунулися в районі Роботиного і Вербового.

Водночас, підрив мосту, який сполучав Горлівку та Ясинувату суттєво вплине на логістику окупантів. Вони витрачатимуть більше часу на транспортування особового складу та провізії південніше Бахмуту.

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