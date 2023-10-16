РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом

Ворог стягує війська на Бахмутський напрямок, забираючи їх з інших напрямків.

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РФ намагається захопити два села / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти стягують свої війська на північний фланг Бахмутського напрямку. Таким чином ворог намагається зупинити український контрнаступ і перешкодити ЗСУ вийти на оперативний простір. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Свої війська ворог забирає з Куп'янська та Лиману, де ще нещодавно був "масштабний наступ" окупантів. РФ перекидає на цей напрямок підрозділи "Шторм-Z" і "Шторм-V", які складаються з зеків. Водночас ті підрозділи, які були розгромлені українськими захисниками, окупанти відводять на відновлення.

Євлаш акцентував на тому, що кожен день на фронті спостерігаються важкі бої. Окупанти хочуть повернути позиції біля Кліщіївки та Андріївки.

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"На південь від Бахмута ми постійно продовжуємо наші наступальні дії. Кожен день з важкими боями наші військові звільняють від десятків до сотень метрів на цьому напрямку, нам вдається рухатися вперед, попри натиск противника в особовому складі, в кількості важкої техніки і авіації. Навіть у цих населених пунктах противник намагається відновити втрачене становище. Він постійно продовжує вогонь по наших позиціях", - розповів він.

Ситуація в Авдіївці

Раніше Віталій Барабаш розповів про те, що російські окупанти лізуть, як таргани, намагаючись взяти Авдіївку в оточення. Четверту добу в Авдіївці тривають запеклі бої. Окупанти б'ють з усього, що у них є. ВСУ тримають свої позиції.

В ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці і зазначили, що там тривають запеклі бої. РФ активізувалася на Авдіївському напрямку, щоб відвернути увагу українських військових і зупинити захисників на Південному і Запорізькому напрямках.

Нещодавно стало відомо про те, що Москва встановила новий дедлайн для "взяття" Донеччини - до 31 грудня. Саме з цим пов'язано те, що ворог намагається знищити місто і захопити його. Якщо ворогові вдасться взяти місто, то окупанти опиняться на стратегічних висотах.

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