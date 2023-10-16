УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом

Ангеліна Підвисоцька
16 жовтня 2023, 21:23 оновлено 16 жовтня, 21:36
Ворог стягує війська на Бахмутський напрямок, забираючи їх з інших напрямків.
ВСУ
РФ намагається захопити два села / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти стягують свої війська на північний фланг Бахмутського напрямку. Таким чином ворог намагається зупинити український контрнаступ і перешкодити ЗСУ вийти на оперативний простір. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Свої війська ворог забирає з Куп'янська та Лиману, де ще нещодавно був "масштабний наступ" окупантів. РФ перекидає на цей напрямок підрозділи "Шторм-Z" і "Шторм-V", які складаються з зеків. Водночас ті підрозділи, які були розгромлені українськими захисниками, окупанти відводять на відновлення.

Євлаш акцентував на тому, що кожен день на фронті спостерігаються важкі бої. Окупанти хочуть повернути позиції біля Кліщіївки та Андріївки.

відео дня

"На південь від Бахмута ми постійно продовжуємо наші наступальні дії. Кожен день з важкими боями наші військові звільняють від десятків до сотень метрів на цьому напрямку, нам вдається рухатися вперед, попри натиск противника в особовому складі, в кількості важкої техніки і авіації. Навіть у цих населених пунктах противник намагається відновити втрачене становище. Він постійно продовжує вогонь по наших позиціях", - розповів він.

Ситуація в Авдіївці

Раніше Віталій Барабаш розповів про те, що російські окупанти лізуть, як таргани, намагаючись взяти Авдіївку в оточення. Четверту добу в Авдіївці тривають запеклі бої. Окупанти б'ють з усього, що у них є. ВСУ тримають свої позиції.

В ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці і зазначили, що там тривають запеклі бої. РФ активізувалася на Авдіївському напрямку, щоб відвернути увагу українських військових і зупинити захисників на Південному і Запорізькому напрямках.

Нещодавно стало відомо про те, що Москва встановила новий дедлайн для "взяття" Донеччини - до 31 грудня. Саме з цим пов'язано те, що ворог намагається знищити місто і захопити його. Якщо ворогові вдасться взяти місто, то окупанти опиняться на стратегічних висотах.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Бахмут вторгнення Росії війна на Донбасі
Реклама

Головне за день

РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом

РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом

21:23 Україна
55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus - опитування

55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus - опитування

20:05 Світ
РФ боїться морських дронів, як вогню: ворог будує бар'єр біля Керченського мосту

РФ боїться морських дронів, як вогню: ворог будує бар'єр біля Керченського мосту

19:43 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:37

Три літаки Су-25 і сотні солдатів: генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні

21:23

РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом

20:34

Лісова ідилія: Потап показав романтичний відпочинок з NK на природі

20:30

Окупантів розривало на шматки разом з технікою: ЗСУ зупинили новий штурм РФВідео

20:05

55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus - опитування

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:53

В історії з виробництвом FPV-дронів на хлібних заводах РФ з'явився нюанс

19:43

РФ боїться морських дронів, як вогню: ворог будує бар'єр біля Керченського мосту

19:27

Скільки можна курити без шкоди для здоров'я: відповідь здивує навіть досвідчених курців

19:22

Вдарить +2 та накриють дощі: на Україну налетіло похолодання

Реклама
19:12

Під загрозою велике місто: РФ хоче захопити нові території – генерал ЗСУ

19:10

Результати наступу ЗСУ: Україну чекає три сценаріїПогляд

19:04

Аркани Таро: як дізнатися їх значення і розрахувати свою долю за 2 хвилини

18:38

Лише геній знайде ножиці на картинці за 10 секунд: складна оптична ілюзія

18:37

З ракеткою, як у тата: Світоліна показала малечу-доцю на перший День народження

18:35

Скандал в мережі: Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ, той "спалахнув"

18:26

Колони техніки у вогні: ворог змінив тактику і йде на прорив - офіцер ЗСУ

18:03

Мало не стік кров'ю: з Маріуполя дивом виїхав військовий, на якого полювали росіяни

17:52

Експерт спрогнозував терміни війни в ІзраїліВідео

17:50

Не переїдай, щоб потім не пошкодувати: лікарка розповіла, скільки чипсів можна їсти в день

17:49

Окупанти люто штурмують Авдіївку: у ГУР назвали головну мету РФ

Реклама
17:39

"Росія вбиває цю організацію": Кулеба закликав вигнати агресора з ОБСЄ

17:30

Україна показала силу на полі бою: у США заявили, що не дадуть Києву програти

17:29

Беріть, інакше пошкодуєте: навіщо продавці запитують чи потрібен чек

17:28

Не Дантес і не Кацурін: Дорофєєва зізналася, кого бачила в спокусливому сні

16:53

Ряд областей під прицілом: РФ готується масовано бити по Україні – експерт

16:52

Домашній хліб зберігатиметься довше завдяки одній незвичайній хитростіВідео

16:48

"Шахтар" звільнив головного тренера: Срна призначено в.о.

16:33

Що не можна нікому позичати 18 жовтня, щоб не втратити сімейне щастя: прикмети

16:26

Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі" – ЗМІ

16:21

Як Росія може отримувати зброю від КНДР: у WP дізналися спосіб

16:17

Визнали навіть росіяни: експерт пояснив чому морги Донецька переповнені

16:10

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть": Макаревич посварив російських проагандистів

16:06

Сергій Стерненко. Росіяни "передумали" штурмувати Авдіївку через високі втратиВідеоблоги

15:55

"Без Кремля не обійшлося": експерт розповів, як РФ "вигодувала" палестинських бойовиківВідео

15:52

У Києві почався опалювальний сезон: Кличко сказав, коли тепло буде у всіх будинках

15:41

Як правильно віджиматись: фітнес-тренер повідомив, як зміцнити м'язи рук вдома

15:38

Манікюр на Гелловін 2023: тренди та ідеї для створення загадкових нігтів

15:36

Дієтолог назвала 5 продуктів для профілактики серцевих захворювань

15:32

ГРУ вербує колишніх "вагнерівців" у нову ПВК "Редут" - британська розвідка

15:29

Вперше ЗСУ отримали перевагу у артпострілах: експерт перерахував причини

Реклама
15:21

"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

14:55

У Маріуполі загадково померли 26 окупантів, 15 в реанімації: пропагандисти РФ в паніці

14:49

Козловський вибачився у відповідь на образи Кондратюка на свою адресу

14:47

ЗСУ зачищають ворожі окопи: окупантів вибили з передових позицій на Запоріжжі

14:36

Помер легендарний композитор "Бременських музикантів" і "Джентельменів удачі"

14:34

Чи відключають світло в Україні за графіками: у Міненерго пояснили ситуацію

13:50

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба знайти пінгвіна за 7 секунд

13:48

ЗСУ пішли вперед під Бахмутом: знищили десятки росіян разом з технікою

13:42

Великий наступ почався: Росія кинула всі сили на захоплення стратегічного міста

13:33

Людину не впізнати: що станеться з організмом, якщо кинути пити

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти