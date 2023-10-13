Наслідки будуть катастрофічні: ЗСУ повідомили про тривожні новини для ворога

Підрив мосту на трасі Горлівка-Ясинувата суттєво затримає логістику росіян в районі Бахмуту.

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Мост, ВСУ, Бахмут / Колаж Главред, фото: Фото: t.me/andriyshTime, Командування об'єднаних сил ЗС України

Підрив мосту, який сполучав Горлівку та Ясинувату суттєво вплине на логістику окупантів. Вони витрачатимуть більше часу на транспортування особового складу та провізії південніше Бахмуту. Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш сказав в ефірі Радіо Свобода.

"Підрив цієї траси стане ще одним дзвіночком, що постачати угруповання, яке знаходиться південніше Бахмуту стане складніше", - зазначив він.

Він також додав, що ця дорога веде до Донецька та була однією із коротких маршрутів для швидкого перекидання ворогом дуже важливого обладнання.

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"Звісно, що в такої інтенсивності війни навіть день-два простою може призвести до різних наслідків і, звичайно, це буде впливати на перебіг бойових дій. Плече підвозу збільшиться", - сказав Євлаш.

Євлаш також зазначив, що це не перший "тривожний дзвоночок" для ворога. За його словами першим - було повернення вогневого контролю ЗСУ над трасою Бахмут-Горлівка. Речник вказує, що подібні операції будуть продовжуватись поки Сили оборони України "не переріжуть повністю всі ці логістичні маршрути й не знекровлять угруповання противника на цьому напрямку".

Начальник прес-служби Східного угруповання військ зазначає, що, звичайно, загарбники будуть знаходити якісь шляхи.

"Будуть робити насипи і тимчасові укріплення, проте таке вже серйозне пошкодження шляхопроводів воно відобразиться в подальшому на постачанні та перебігу бойових дій", - наголосив Євлаш.

Наступ ЗСУ в районі Бахмуту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Для того, щоб досягти напівоточення окупованого Бахмута Донецької області, Силам оборони необхідно встановити контроль над двома трасами.

Водночас, війський оглядач Денис Попович повідомив гарні новини з Бахмутського напрямку. За його словами тактичне просування ЗСУ триває.

Також, щодня Сили оборони України щодня звільняють сотні метрів української території на південь від Бахмута.

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