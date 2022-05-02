Окупанти пішли в наступ на Слов'янськ і женуть резерви для нового штурму

РФ стягує резерви для нового наступу / Нацгвардія

Російські окупанти проводять наступальні дії на сході з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

"Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом", - йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Найбільша активність загарбників спостерігається на Слобожанському і Донецькому напрямку.

У Генштабі зазначили, що ворог продовжує підготовку резервів з метою їх подальшого перекидання в райони оперативного призначення на території України. Противник і надалі наносить ракетно-бомбові удари по об'єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

На Слобожанському напрямку угруповання ворога зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ Балтійського і Північного флотів продовжують обстріли міста Харкова.

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ. Для посилення угруповання окупанти здійснюють переміщення в певні райони підрозділів ствольної та реактивної артилерії. Ворог з метою вдосконалення транспортної інфраструктури здійснив наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець.

Також повідомляється, що окупанти продовжують обстріли позицій наших військ і цивільних об'єктів, розташованих на незначній відстані від державного кордону України з території Російської Федерації.

За даними Генштабу, у Білгородській області триває зосередження резервів окупантів для ведення бойових дій у Східній операційній зоні.

У той же час, як зазначається, на Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна і просуванні в напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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