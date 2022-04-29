Окупанти пішли в атаку на трьох напрямках і готують штурм Сєвєродонецька

ЗСУ знищують окупантів РФ / Facebook / GeneralStaff.ua

Російські окупаційні війська продовжують наносити авіаудари по Маріуполю, а також ведуть наступальні дії на Донбасі.

"На Маріупольському напрямку ворог продовжував наносити авіаційні удари по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу Азовсталь, а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок", - говориться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

При цьому, на Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу.

"Противник продовжує наносити авіаційні та ракетні удари з метою знищення об'єктів цивільної інфраструктури та порушення системи логістичного забезпечення наших військ. З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА Орлан-10. Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Донецький і Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках.

"Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне і Попасна і здійснює підготовчі заходи до просування на Сєвєродонецьк. Противник продовжує артилерійські обстріли наших військ", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що в цілому "противник продовжує проводити наступальні дії в Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом".

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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