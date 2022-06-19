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Окупанти пішли на штурм і зазнали значних втрат: яка ситуація на фронті

19 червня 2022, 21:16

Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, окупанти намагаються захопити місто повністю.

Сергій Гайдай
Сергій Гайдай / Фото УНІАН, Суспільне

Сьогодні, 19 червня, росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки Луганська область, навіть мали успіх, але після роботи української артилерії - окупанти зазнали поразки.

Як повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, найважча військова ситуація в Україні - саме в Луганській області.

Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, окупанти намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, вони несуть масові втрати.

"Лисичанськ під українською владою, але місто під постійними російськими обстрілами. "Тиха" евакуація триває, гумвантажі завозяться щодня", - прокоментував Сергій Гайдай.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Великобританії 13 червня заявили, що окупаційним військам РФ для просування на Донбасі потрібно проводити посилені флангові дії, або ж знову намагатися форсувати річки. Як вважають фахівці, подолання річкової перешкоди може стати одним з найважливіших факторів, який визначить хід бойових дій.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про важку ситуацію в Сєвєродонецьку. Загарбники зруйнували всі мости, що ведуть в місто. Однак Сєвєродонецьк не заблокований - його частина під контролем України, комунікація з містом є. Місцеві жителі змушені виживати у важких умовах, евакуація неможлива.

Збройним силам України вдалося звільнити три села на Донбасі і посунути ділянку фронту на 15 кілометрів. Бійці не тільки обороняються, а й рухаються вперед. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, українські війська завдали окупантам відчутних втрат.

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війна в Україні Сергій Гайдай війна Росії та України
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