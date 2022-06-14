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Росіяни посилюються для штурму Сєвєродонецька і зазнають втрат - Генштаб

14 червня 2022, 20:24

Основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів.

Сєвєродонецьк
Сєвєродонецьк / Луканська ОВА

Російські війська на Донбасі посилюються для штурму Сєвєродонецька.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook, українські військові розбили противника в районі Берестового під Бахмутом.

Волинське та Поліське напрямки

Противник не робив активних дій. В рамках перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі проводилася навчання з підрозділами сил спеціальних операцій.

Сіверський напрямок

Тривають мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах, зокрема, цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

Харківський напрямок

Основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування українських сил постійно обстрілюються їхні позиції.

Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру біля Дементіївки, Руської Лозової, Мосьпанового та Базалівки. Противник Дистанційно мінував місцевість в районі Байрака, Перемоги і Шестаково. Веде штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають.

Сєвєродонецький напрямок

Обстріляна цивільна інфраструктура в районі Сєвєродонецька, Лисичанська, Білої Гори, Устинівки та Тошківки. Завдано авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіно.

Ворог веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, бойові дії тривають. Противник проводить перегрупування військ і намагається посилити угруповання.

Бахмутський напрямок

Окупанти обстріляли українські війська з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару поблизу Білогорівки.

У районі Берестового українські бійці відбили штурм, завдали ворогу втрат і змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі Золотого, бої тривають.

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Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Великобританії 13 червня заявили, що окупаційним військам РФ для просування на Донбасі потрібно проводити посилені флангові дії, або ж знову намагатися форсувати річки. Як вважають фахівці, подолання річкової перешкоди може стати одним з найважливіших факторів, який визначить хід бойових дій.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про важку ситуацію в Сєвєродонецьку. Загарбники зруйнували всі мости, що ведуть в місто. Однак Сєвєродонецьк не заблокований - його частина під контролем України, комунікація з містом є. Місцеві жителі змушені виживати у важких умовах, евакуація неможлива.

Збройним силам України вдалося звільнити три села на Донбасі і посунути ділянку фронту на 15 кілометрів. Бійці не тільки обороняються, а й рухаються вперед. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, українські війська завдали окупантам відчутних втрат.

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війна в Україні Сєвєродонецьк Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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