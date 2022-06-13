"Всі мости зруйновані і люди виживають": ситуація в Сєвєродонецьку дуже важка

Гайдай запевнив, що українські захисники можуть відправляти поранених до медзакладів.
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували всі мости, що ведуть в Сєвєродонецьк, але запевнив, що українські військові там не заблоковані.
"Всі мости зруйновані, але Сєвєродонецьк не заблокований. Комунікація з містом є. Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частину міста під українським контролем. Всі мости, що ведуть до обласного центру, зруйновані", - повідомив Гайдай.
За його словами, евакуація і підвезення гуманітарних вантажів неможливі.
"Сєвєродончани, які залишилися в місті, виживають у вкрай важких умовах", - говорить він.
Гайдай запевнив, що українські захисники можуть відправляти поранених до медзакладів.
Водночас, евакуація з міста - неможлива.
Крім того, росіяни потужно продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гуманітарні вантажі завозяться щодня.
За словами глави ОВА, навіть у разі швидкого вигнання окупантів з Сєвєродонецька відновити комунікації міста до зими не вдасться.
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Ситуація в Сєвєродонецьку
Голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк 11 червня заявив, що у Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої і постійні бомбардування.
За його словами, третину міста контролюють ЗСУ – побудована лінія оборони. У прилеглих житлових кварталах йдуть бої, українські війська намагаються витіснити загарбників.
У місті немає води і світла вже близько двох місяців.
Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай 11 червня говорив, що армія України перемагає у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але ворог артилерією буквально розбирає місто. Українським військам доводиться займати нові позиції.
Згідно з даними зведення Генштаб 12 червня окупанти РФ на Сєвєродонецькому напрямку ведуть штурмові дії в Сєвєродонецьку. Успіху досягти їм не вдається. Продовжують йти бої в районі Тошківки.
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