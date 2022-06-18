РФ готує нову атаку на Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а ЗСУ пішли в контрнаступ під Ізюмом - ISW

ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти розгортають додаткові сили для здійснення нової атаки в районі Сєвєродонецька-Лисичанська. Туди перекидають танки, бронетранспортери, інженерне обладнання та транспортні засоби зі Сватового вздовж російських наземних комунікацій вЛуганській області.

Водночас українські захисники тримають оборону, а на окремих напрямках проводять контрнаступальні дії. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни.

За даними експертів, російські війська, імовірно, передислокують техніку з північної частини Харківської області на Донбас. Крім того, користувачі соцмереж опублікували 17 червня кадри прибуття російської важкої артилерії залізницею в Старий Оскол Бєлгородської області.

"Російські збройні сили зосередили переважну більшість наявних у них бойових сил для захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська за рахунок інших напрямків наступу і несуть при цьому важкі втрати", – говорять аналітики.

Також повідомляється, що українські військовослужбовці готуються до контрнаступу українських військ на Ізюм з південно-східної околиці Харкова. На думку військових експертів, ці українські операції, ймовірно, спрямовані на те, щоби відвернути російські сили від наступальних операцій в напрямку Слов'янська і порушити російські шляхи постачання.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у зведенні станом на ранок 18 червня повідомив, що українські воїни на харківському напрямку націлені на те, щоби прорватися в тил військ окупантів, що діють на Слов'янському напрямку. Однак ворог не дає цього зробити, а також блокує вихід захисників України до державного кордону.

Як повідомляв Главред, перелом у війні в Україні відбудеться не раніше другої половини літа. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. Він пояснив, що перелом станеться після отримання Україною західної зброї або коли Росія зможе сформувати оперативний резерв для посилення своїх військ і відновлення наступальних дій.

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