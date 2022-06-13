Битва за Донбас: у британській розвідці пояснили, що визначить перебіг війни

Форсування річок, імовірно, стане одним з найважливіших факторів у війні / скріншот

Для досягнення успіху в наступі на Донбасі військам РФ потрібно або проводити амбітні флангові дії, або намагатися знову форсувати річки.

Для оперативного успіху на Донбасі військам РФ необхідно або атакувати з флангів, або знову намагатися форсувати річки. Саме форсування річок, імовірно, стане одним з найважливіших визначальних чинників в ході війни. Про це йдеться в щоденному зведенні британської розвідки.

В районі Сєвєродонецька тривають бої.

Ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

"Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбас Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок", - йдеться у звіті, опублікованому в Twitter.

Також повідомляється, що українським силам часто вдавалося знищити мости до відступу, в той час як Росія намагалася налагодити складну координацію, необхідну для проведення успішних великомасштабних переправ через річки під обстрілом.

Зведення британської розвідки 13 травня / twitter.com/DefenceHQ

Ситуація на Донбасі

Вранці 13 червня в Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські окупанти витіснили українських військових з центру Сєвєродонецька на Луганщині. Окупанти вели штурмові дії за підтримки артилерії, бойові дії тривають.

Крім цього, на Сєвєродонецькому напрямку противник вів артилерійський вогонь по українських позиціях в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

За даними Інституту вивчення війни російські сили продовжували наземні штурми в Сєвєродонецьку та підірвали мости з міста. Таким чином вони імовірно намагалися перерізати українські наземні шляхи сполучення з Бахмута до Лисичанська та Сєвєродонецька.

Також окупанти провели безуспішні штурмові операції у Врубівці та Миколаївці – населених пунктах поблизу критичної траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ. Російські сили, імовірно, продовжать штурмові операції в районі цієї траси, щоби підтримати оточення Лисичанська.

Також російські війська не перестають просуватися на південний схід від Ізюма в Харківській області. При цьому ворог має певний успіх. Імовірно, окупанти продовжать спроби наступу на Слов'янськ у Донецькій області з північного заходу, вважають експерти ISW.

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