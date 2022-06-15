Росіяни прокладають шлях тілами своїх солдатів: мер Сєвєродонецька розповів про бої в місті

Мер Сєвєродонецька розповів про бої в місті / колаж фото Луганщини

Агресори з російської армії вкотре намагаються штурмувати лобовими атаками Сєвєродонецьк - одночасно і з декількох векторів, але українські війська продовжують міцно утримувати лінію оборони в промисловій зоні. Про це в прямому ефірі єдиного телевізійного марафону у середу, 15 червня, заявив градоначальник Олександр Стрюк.

"Є спроби штурму міста відразу за кількома напрямками. Тобто - адже Мости підірвані-ворог вважає, що він таким чином всерйоз психологічно тисне на наших воїнів. Далі - дуже ускладнилося постачання, але в той же час шляхи в Сєвєродонецьк ще залишилися. Ми все ще продовжуємо захищати місто і тримати лінію оборони", – запевнив чиновник.

Стрюк стверджує, - чиновник і військові застосовують всі зусилля для того, щоб скоріше налагодити постачання, а також скоріше відшукати хоч скільки-небудь робочі рішення для такого.

"Під нашим контролем промислова зона. Тобто площа, через яке йде чітке сполучення з Лисичанськом. Далі - битви йдуть за центр міста. А слідом за ними ‒ робляться спроби відтісняти ворога якнайдалі в центр Северонецька. Це більш-менш постійна ситуація - десь з частковими успіхами, десь, може, з тактичними відступами", - підсумував він.

Як зазначив наприкінці своєї промови Стрюк, війська окупантів за своєю недоброю традицією ведуть прокладку шляху собі мертвими тілами своїх же солдатів.

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Нагадаємо, раніше в черговому зведенні британської розвідки говорилося про те, що російські окупанти увійшли в сутичку з неймовірно потужною силою опору української армії - коли здійснили спробу захоплення міст на Донбасі.

"Після більш ніж Місяця запеклих боїв російські війська тепер контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Їх тактика ведення бойових дій в містах, заснована на інтенсивному використанні артилерії, завдала значної побічної шкоди всьому місту", – йдеться у зведенні.

До того генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу повинні надати українській армії більше важкого озброєння для протистояння Росії. При цьому всі держави повинні бути готові допомагати Україні тривалий час.

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