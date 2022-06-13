ЗСУ звільнили три населених пункти на Донбасі: лінія фронту посунулася на 15км

ЗСУ звільнили три населені пункти на Донбасі / УНІАН

На Донбасі Збройні сили України звільнили три села і посунули ділянку фронту на 15 км. Також наші захисники завдали загарбника відчутних втрат.

Як повідомили в угрупованні Об'єднаних сил в Facebook, артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними.

"Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед.Так, нещодавно наші воїни звільнили три села в Донецькій області і посунули ділянку фронту на 15 км", - йдеться в повідомленні.

Раніше керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що сили оборони України можуть зачистити Сєвєродонецьк від окупантів Росії за два-три дні, якщо захід надасть необхідну ЗСУ далекобійну артилерію.

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