Сто тринадцята доба війни: ворог штурмує Сєвєродонецьк і намагається прорвати оборону під Слов'янськом

Сто тринадцята доба війни - у Генштабі розповіли, що відбувається на фронтах / facebook.com/GeneralStaff.ua

У Генштабі ЗСУ опублікували оперативну інформацію на українських фронтах станом на ранок 16 червня - сто тринадцяту добу російського військового вторгнення.

На Волинському та Поліському напрямках у рамках перевірки бойової готовності в одній з механізованих бригад Республіки Білорусь відпрацьовано розгортання пунктів прийому мобілізаційних ресурсів з практичним прийомом військовозобов'язаних, йдеться у повідомленні Генштабу в Facebook.

На Сіверському напрямку противник з метою демонстрації присутності й сковування дій підрозділів Сил оборони продовжує утримувати підрозділи ЗС РФ зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Окупанти обстріляли артилерією українські війська в районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних можливостей.

В Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

На Слов'янському напрямку агресор веде штурмові дії, веде пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджено на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи зі ствольної артилерії в районі Піскунівки.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати підрозділи ЗСУ з усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

Ворог не припиняє спроби встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти проводять штурмові дії з метою поліпшення тактичного становища. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник проводить систематичні обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

На напрямку Єгорівка-Шевченко захисники України виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

На Південнобузькому і Таврійському противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ.

В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах основні зусилля ворог зосереджується на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря противник тримає в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

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Як повідомляв Главред, український опір і загроза морської блокади на півдні заважають планам Росії щодо анексії Херсонської та Запорізької областей, йдеться в аналізі Інституту вивчення війни. Російські війська, ймовірно, мають намір посилити контроль над доступом до портів в Чорному морі під захистом укріпленої військово-морської присутності на острові Зміїний.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна Росії проти України може зайняти кілька років. За його словами, росіяни усвідомили, що у них не вийде швидко окупувати Україну.

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