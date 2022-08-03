Окупанти потрапили в оточення на двох напрямках: експерт розкрив деталі

Російські військові в Україні/ Reuters, УНІАН

В результаті ефективного впливу РСЗВ HIMARS на склади з боєприпасами, артилерію, командні пункти і логістику РФ ворог почав втрачати ініціативу на Сході і на півдні, заявив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"А на півдні у них взагалі склалася ситуація, коли їх угруповання на Криворізькому та Херсонському напрямках, на західному березі Дніпра фактично вже в оточенні", - розповів він в інтерв'ю РБК-Україна.

Експерт пояснив, що якщо противник не зможе ефективно проводити логістику, постачання особового складу та боєприпасів, то можна говорити про оточення.

"Тобто у них є вихід: або здаватися, або продовжувати щось вигадувати", -уточнив співрозмовник.

Він каже, що в Херсонській області росіяни знаходяться в дуже скрутній ситуації і з метою спроби перелому вони намагаються піти в наступ на Криворізькому і Миколаївському напрямках.

"Але я впевнений, що нічого у них не вийде. Це вже така хаотична спроба, непродумана. Це емоційна реакція російських генералів на ситуацію: "Мені не цікаво, як ви будете вирішувати це питання, але якщо ви залишите Херсон і цей район, то я вас розстріляю і знищу". Вони не знають, що робити, тому що сил у них додаткових вже немає", - сказав експерт.

"Вони з цим завданням (окупацією Донбасу, - ред.) не впоралися, але змушені зараз перекидати сили на херсонський напрямок, тому що там взагалі ситуація ахова і вони намагаються якось з цієї ситуації вийти. Але я думаю, що в результаті буде ще гірше, тому що буде взято в полон і знищено ще більше російських військ", - додав Самусь.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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