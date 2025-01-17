Окупанти потрапили у пастку українських десантників на Курахівському напрямку

Штурмова група українських десантників змусила ворога здаватися у полон.

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Окупантам не залишили вибору і вони здалися українським військовим / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили в ДШВ:

Українські воїни взяли штурмом ворожу позицію

Окупанти потрапили в пастку українських захисників

Росіяни вирішили здатися в полон

Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади здійснили вдалий штурм позиції армії країни-агресорки Росії на Курахівському напрямку, внаслідок чого поповнили обмінний фонд України.

Як розповіли в ДШВ, українські військові атакували ворога дронами, що змусило окупантів засісти у бліндажі, куди висунулася штурмова група. Головним завданням десантникі було непомітно для противника пробралися до "нори" РФ.

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"Ворожий бліндаж, як і планувалось, став їхньою ж пасткою. Заблоковані окупанти не мали вибору: або загинути від вогню десантників, або скласти зброю. Після коротких вагань обрали друге", - йдеться у повідомленні.

В результаті українські штурмовики вивели поранених російських військових у тил і надали їм медичну допомогу. Всього в полон здалися сім окупантів.

Ситуація на Курахівському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни, Олексій Гетьман повідомив, що українські оборонці вже перебувають у напівоточенні. Тому, якщо ворога не вдасться затримати ворога біля ТЕЦ, то доведеться відходити з Курахового.

Курахове / Інфографіка: Главред

Раніше також стало відомо, що у разі прориву російських військ у районі Дачного ситуація для ЗСУ може ускладнитися. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що, якщо окупанти захоплять цей населений пункт, українські захисники можуть бути змушені відступити з південного флангу вздовж траси М15 і залишити більшу частину Курахівського виступу.

Напередодні, як писав Главред, повідомлялося, що українські захисники в Кураховому перебувають у вкрай складній ситуації, і відхід ЗСУ з міста виглядає цілком обґрунтованим та неминучим.

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Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

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