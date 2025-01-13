'Відходити з усього південного флангу': Коваленко стривожив прогнозом по фронту

Окупанти хочуть вийти на Андріївку, щоб з Андріївки мати можливість ще й з півночі тиснути на Константинополь.

https://glavred.net/ukraine/othodit-so-vsego-yuzhnogo-flanga-kovalenko-vstrevozhil-prognozom-po-frontu-10630346.html Посилання скопійоване

Коваленко розповів про плани РФ на фронті / Коллаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Главред

Найголовніше:

Захоплення Дачного може змінити хід боїв на південному фланзі

Прорив на півдні може змусити ЗСУ відступити на Константинополь

Російські війська тиснуть на Курахівський виступ із двох напрямків

У разі прориву російських військ у районі Дачного ситуація для ЗСУ може ускладнитися. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що, якщо окупанти захоплять цей населений пункт, українські захисники можуть бути змушені відступити з південного флангу вздовж траси М15 і залишити більшу частину Курахівського виступу, перемістившись до Улаклів і Константинополя.

"Тобто, залежно від того, як довго зможе тримати оборону Дачне, визначатиметься тривалість оборони значної частини Курахівського виступу", - уточнив експерт на YouTube-каналі OBOZ UA. відео дня

Курахове / Інфографіка: Главред

Коваленко також зазначив, що на півночі Курахівського виступу ситуація для ЗСУ складніша, оскільки там діє 90-та танкова дивізія РФ. Цей підрозділ поки що не зазнав значних втрат і продовжує активні дії у районі Слов’янки, Петрівки та Шевченко.

"Цей рубіж взагалі незмінний. Окупанти хочуть вийти на Андріївку, щоб з Андріївки мати можливість ще й з півночі тиснути на Константинополь", – пояснив аналітик.

На думку експерта, російська армія, ймовірно, найближчим часом зосередить зусилля на ліквідації Курахівського виступу з двох напрямків.

Ситуація на фронті - що відомо

Як писав Главред раніше, окупанти просунулись та контролюють частину Торецька. Активні бої тривають в центральній частині міста.

Окрім цього, в ЗСУ оцінили загрозу оточення Покровська. Активність бойових дій залишається високою, хоча говорити про те, що російські війська настільки наблизилися до міста, щоб розпочати наступ, наразі передчасно.

Ба більше, 60 тисяч солдатів РФ "нависли" над Сумами. Перед наступом на Сумську область росіянам потрібно витіснити ЗСУ з Курської області, тому ворог прикладає максимальних зусиль для атак.

Більше цікавих новин про фронт:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред