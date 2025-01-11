'Доведеться відходити': в Кураховому ЗСУ потрапили у серйозне напівоточення

Українські військові стримують наступ російських окупантів, та тримають оборону біля ТЕЦ на західній околиці міста.

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Яка ситуація у Кураховому / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Головні тези Гетьмана:

ЗСУ тримають під контролем ТЕЦ на західній околиці Курахового

Що відбудеться, якщо окупанти прорвуться до ТЕЦ

Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни, Олексій Гетьман повідомив, що частина міста Курахове ще контролюється нашими військами.

Майор запасу також повідомив, що ТЕЦ на західній околиці міста знаходиться під контролем ЗСУ.

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"Тому ворог ще не захопив повністю це місто, але до цього все, на жаль, іде. І швидше за все нам доведеться відійти, бо ситуація не дуже зручна", - зазначив аналітик.

За словами Гетьмана, українські оборонці вже перебувають у напівоточенні. Тому, якщо ворога не вдасться затримати ворога біля ТЕЦ, то доведеться відходити з Курахове.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація у Кураховому - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що росіяни прорвались у Торецьку та Кураховому. В OSINT-проєкті DeepState також повідомили, що на Курахівському напрямку росіяни просунулись біля населеного пункту Шевченко, Янтарного, Розливу, а також у самому Кураховому. Ситуація на фронті важка.

Росіяни оголосили про захоплення Курахового, однак в ЗСУ зробили різку заяву. Вже кілька тижнів там тривають запеклі міські бої і значна частина міста залишається зруйнованою. Міноборони РФ повідомило, що їхні війська начебто повністю взяли під контроль Курахове.

11 січня аналітики DeepState повідомили, що армія РФ окупувала Курахове. Крім цього, згідно з даними, окупанти просунулися біля Андріївки, Солоного та Новосілки на Донеччині. Також відомо, що російські окупаційні війська мали просування у Донецькій та Курській областях.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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