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"Тиск ворога посилиться": стали відомі наслідки виходу ЗСУ з Курахового

Юрій Берендій
12 січня 2025, 12:08
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Після виходу з Курахового, українські війська змушені будуть відступити ще на 5-7 кілометрів для стабілізації лінії фронту, зазначив аналітик.
'Тиск ворога посилиться': стали відомі наслідки виходу ЗСУ з Курахового
Стали відомі наслідки виходу ЗСУ з Курахового / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • Ситуація в Кураховому вкрай складна
  • 30% Курахового перебуває під контролем ЗСУ
  • Виведення українських військ з Курахового буде цілком логічним рішенням

Українські захисники в Кураховому перебувають у вкрай складній ситуації, і відхід ЗСУ з міста виглядає цілком обґрунтованим та неминучим. Про це в ефірі Українського Радіо заявив засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, на півночі міста розташоване водосховище, де росіяни підірвали дамбу і злили воду, що дозволило їм суттєво просунутися північним флангом. На південному фланзі вони також зайшли глибоко і наблизилися до єдиної дороги, через яку здійснюється постачання до Курахового.

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"Крім того, вогнем артилерії, керованими авіабомбами вони знищили абсолютно всі будинки, які могли бути укріпленнями для ЗСУ і тому залишки нашої оборони трималися чи тримаються досі на ТЕС", - розповів він.

Нарожний зазначив, що близько 30% площі міста ще перебувають або перебували під контролем ЗСУ. Проте, за його прогнозом, противник невдовзі знищить усі позиції, де можуть утримуватися українські бійці, і перекриє лінії постачання — це лише питання часу.

Утримувати Курахівський виступ, коли місто знаходиться в "кишені" глибоко на території, контрольованій ворогом, вкрай складно. Тому відхід ЗСУ з Курахового — цілком логічне рішення, наголосив експерт.

Він пояснив, що українським військам доведеться відійти щонайменше на 5-7 кілометрів від міста, що дозволить вирівняти лінію фронту та звільнити значну кількість російських сил для подальших дій.

"Тисяч 15 там точно є, які от саме навколо цього виступу знаходяться на флангах, на фронті, які атакують. І це означає, що ці війська будуть перекинуті на якусь іншу ділянку фронту, з великою ймовірністю на Покровськ, на Єлизаветівку, на Велику Новосілку. Це означає, що на тих ділянках тиск ворога посилиться", - спрогнозував експерт.

'Тиск ворога посилиться': стали відомі наслідки виходу ЗСУ з Курахового
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Бої за Курахове - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що питання захоплення Курахового російськими військами поки залишається відкритим. Навіть російські пропагандистські ресурси ще не заявляли про окупацію міста, хоча ситуація там дійсно складна.

Військовий експерт, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман підтвердив, що частина Курахового досі перебуває під контролем українських сил. За його словами, ТЕЦ, розташована на західній околиці міста, також утримується ЗСУ.

Водночас військовий оглядач Денис Попович заявив, що офіційне підтвердження окупації Курахового російськими військами може з’явитися найближчим часом.

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Хто такий Павло Нарожний?

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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