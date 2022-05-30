Окупанти РФ перекидають резерви та готують штурм на трьох напрямках

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На Слобожанському, Слов'янському та Лиманському напрямках російські окупанти готуються до наступу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Сіверському напрямку, за даними, опублікованими в Facebook, окупанти продовжують здійснювати артилерійські обстріли з території Росії прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області та Янжулівка та Кам'янська Слобода Чернігівської області.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення можливих шляхів висування, постачання озброєння і військової техніки і матеріальних засобів з території Російської Федерації", - додали в Генштабі.

З метою зниження наступального потенціалу українських військ окупанти обстрілюють позиції Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії.

На Харківському напрямку активних дій вони не проводили, основні зусилля зосереджують на стримуванні дій українських підрозділів. Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Російські Тишки і Черкаські Тишки.

"На Слов'янському напрямку противник продовжує перегрупування військ для відновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції", - повідомили в Генштабі.

На Донецькому напрямку окупанти, крім артилерійських обстрілів, завдали авіаційні удари в районах Новоселівки і Лисичанська, ракетні удари - в районах населених пунктів Соледар і Сіверськ.

"На Лиманському напрямку ворог перегрупується і готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди", - йдеться в повідомленні.

На Криворізькому напрямку окупанти здійснюють вогневе ураження українських військ артилерією і ведуть контрбатарейну боротьбу.

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Окупанти пішли на штурм на Донбасі

Крім того, російські окупанти ведуть штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають", - зазначили в Генштабі.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання і поповнити втрати за рахунок застарілої і відновленої техніки", - додали в Генштабі.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону, про успішні дії захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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