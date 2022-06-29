Окупанти перекидають під Кривий Ріг додаткові сили - ОВА

Ворог зміцнюється під Кривим Рогом / Укрінформ

Війська Росії перекинули на Криворізький напрямок додаткові підрозділи, до однієї батальйонної тактичної групи, написав у Telegram начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На нашому напрямку обстановка на фронті зберігається стабільно напруженою. За інформацією МО України та ОК "Південь", ворог продовжує посилення своїх оборонних позицій, а також перемістив на нашу ділянку фронту додаткові підрозділи - до однієї батальйонної тактичної групи. Але всі частини наших ЗСУ успішно виконують поставлені бойові розпорядження, ворог продовжує нести втрати в живій силі і техніці", - зазначив він.

За словами Вілкула, агресор продовжує масовані обстріли територій і мирних населених пунктів по всій лінії зіткнення. У Криворізькому районі вночі була обстріляна зі ствольної артилерії Велика Костромка Зеленодольської громади. Внаслідок обстрілів там були пошкоджені лінії електропостачання.

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"З РСЗВ ворог обстріляв околиці Широківської громади. Без втрат. Вдень також піддалися обстрілу прикордонні території Апостолівської, Зеленодольської та Широківської громад. Під вечір орки обстріляли запальними боєприпасами поля в Гречаноподівській громаді. Слава Богу, ніхто не постраждав", - йдеться в пості.

У самому Кривому Розі ситуація стабільна і повністю контрольована військовою адміністрацією і ЗСУ.

Крім того, Вілкул нагадав, що в місті будуть перейменовані 193 назви.

"У Кривому Розі не буде ніяких "московських"," бурятських" та інших вулиць, площ, парків і скверів, пов'язаних з державою-агресором Росією і Білоруссю. У місті, яке героїчно бореться з орками вже п'ятий місяць, з'являться вулиці, сквери і площі на честь наших героїчних військових частин, які захищають Кривий Ріг, Героїв України, видатних українських та іноземних діячів, на честь українських міст, традиційі, тощо", - додав він.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк розкритикував президента РФ Володимира Путіна, який звинуватив Захід в інфляції і назвав війну проти України, мовляв, "рятувальним кругом" для західного світу. Чиновник зазначив, що тепер Путін, який стер цілі міста, здійснив масові страти і перетворив свою країну в середньовіччя, придумав нібито виправдання своїй людожерській війні.

Також Подоляк розніс Лаврова, який сказав, що, мовляв "у США не вийде позбавити Росію права голосу в світі". За словами радника голови офісу, росіяни повинні припинити поводитися як варвари з середньовіччя, і тоді з ним буде розмова.

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