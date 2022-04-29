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Окупанти відвели частину військ від Маріуполя і направили в бік Запоріжжя - Пентагон

29 квітня 2022, 09:12

Крім того, в Пентагоні також повідомили, що на Донбасі російські окупанти, незважаючи на всі зусилля, просуваються повільно і нерівномірно.

Росіяни, окупанти
Окупанти відвели частину військ від Маріуполя і направили в бік Запоріжжя - Пентагон/ Колаж фото УНІАН та Reuters

Частина російських окупаційних військ почали відходити від обложеного Маріуполя і рухається в напрямку Запорізької області. При цьому агресори продовжують обстрілювати і бомбити ті деякі українські сили, які залишилися в Маріуполі. Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми можемо говорити про те, що російські війська виходять з району Маріуполя і рухаються на північний захід у напрямку Запорізької області. Це не означає, що Маріуполь під їх контролем, вони продовжують завдавати ударів по місту. Вони б цього не робили, якби контролювали місто", - заявив військовий.

Чиновник Пентагону не став уточнювати, про яку кількість російських окупантів йдеться ‒ в той же час сказав, що воно є "значним".

Також, за його словами, росіяни з моменту початку свого вторгнення вже випустила близько 1,9 тисячі ракет по Україні. Найбільше - по Маріуполю і в цілому по території проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Росіяни досі не вирішили проблеми з логістикою і забезпеченням", - сказав чиновник.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов прибув до пункту управління російськими військами поблизу Ізюма на Харківщині, щоб особисто командувати війною. Це може свідчити про те, що керівництво РФ хоче зосередитися на отриманні точкових тактичних перемог на Донбасі.

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Автор: Єгор Бунін
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