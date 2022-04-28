УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Запоріжжі підірвали міст, яким окупанти возили техніку з Криму: у росіян почалася паніка

28 квітня 2022, 19:44

Міст у Якимівці був єдиним залізничним сполученням з окупованим Кримом.

На Запоріжжі підірвали залізничний міст, яким окупанти возили техніку з Криму/ ria-m.tv

На Запоріжжі в селищі Якимівка Мелітопольського району підірвали залізничний міст, яким російські загарбники доставляли зброю і паливо з території окупованого Криму.

Потужний вибух прогримів близько 08:00 у четвер, 28 квітня. Про це повідомило видання РІА Мелітополь, пізніше цю інформацію підтвердив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" мер Мелітополя Іван Федоров.

Федоров заявив, що підрив мосту підтверджується за даними спецслужб України. Він зазначив, що радіє тому, що перекрився канал зв'язку постачання військової техніки з Криму.

При цьому міський голова не заперечував, що підрив мосту може бути справою рук українських партизанів. Він наголосив, що по всьому Мелітопольському районі дуже сильний патріотичний рух, і місцеві жителі ще з перших днів російської окупації показують, що окупантам там, м’яко кажучи, не раді.

Як повідомило видання РІА Мелітополь, вибух мосту вранці було чути не тільки в навколишніх селах, а й у самому Мелітополі.

При цьому, за словами місцевих жителів, у росіян "почалася паніка". Після вибуху вони оточили зруйнований міст і почали перевіряти усі машини, які проїжджали. Також загарбники почали проводити обшуки в будинках місцевих жителів села Володимирівка, шукаючи там ймовірних "диверсантів".

Проте орки намагаються приховати свою паніку і "заспокоюють" місцевих жителів, розповідаючи їм, нібито вони самі влаштували вибух, розміновуючи рейки. Та при цьому паралельно шукають людей, які насправді зробили "закладку" і зірвали міст.

У виданні наголошують, що цей міст є єдиним залізничним сполученням з окупованим Кримом.

Підірваний міст в Якимівці/ ria-m.tv

Міст підірвали захисники України

Пізніше стало відомо, що міст у Якимівці підірвали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомив у Facebook Генштаб Збройних сил України.

При цьому у Генштабі наголосили, що для росіян це був важливий логістичний об'єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя.

"Саме через нього ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із Кримського півострова на материкову частину України – в райони, які поки що зайняті росіянами. Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Пологів, Токмака та Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ прийняли рішення знищити об’єкт, враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому мості, а також великі габарити конструкції, яка важко піддаєтся ремонту у разі руйнування.

"Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України", – зазначили у Генштабі.

Міст у Якимівці підірвали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ/ Генштаб ЗСУ

Раніше повідомлялося, що начальник Генерального штабу збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов прибув до пункту управління російськими військами поблизу Ізюма на Харківщині, щоб особисто командувати війною. Це може свідчити про те, що керівництво РФ хоче зосередитися на здобутті тактичних точкових перемог на Донбасі.

Нагадаємо, 28 квітня відбувся новий обмін полоненими, повідомила віцепрем'єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Звільнили з російського полону 45 українців. При цьому додому повернулися 33 українських військових і 12 цивільних.

Читайте також:

viber
війна в Україні мост новини Мелітополя Запорізька область вторгнення Росії ж/д міст
Реклама
Популярне
Прикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду "Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в Ірпені"Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в Ірпені Путін допустив 3 помилки наступаючи на Донбас і південь України: тепер він залишиться без армії - експертПутін допустив 3 помилки наступаючи на Донбас і південь України: тепер він залишиться без армії - експерт Орки влаштували штурм на двох напрямках: отримали по зубах і відповзли з втратамиОрки влаштували штурм на двох напрямках: отримали по зубах і відповзли з втратами Вибухи у Затоці та "ПМР": РФ готує Придністров'ю сценарій ДонбасуВибухи у Затоці та "ПМР": РФ готує Придністров'ю сценарій Донбасу
Підтримайте Главред

Останні новини

20:05

Лідер групи Друга ріка Харчишин показав, що залишилося від його будинку після рашистських обстрілів

19:56

Несподіваний діагноз: психолог розповіла про внутрішній конфлікт у Путіна

19:52

Вибиті зуби і зв'язані руки: під Києвом знайшли понівечене окупантами тіло 29-річного військовогоВідео

19:44

На Запоріжжі підірвали міст, яким окупанти возили техніку з Криму: у росіян почалася паніка

19:37

Окупанти відступили з втратами на двох напрямках: ЗСУ зачищають передмістя ХарковаВідео

Реклама
19:37

Росія ризикує розв'язати європейську війну, яку вона ніколи не виграєПогляд

18:58

Полегшили завдання ЗСУ: в РФ біля кордону з Україною зіткнулися два військові вертольотиВідео

18:56

Влучний постріл снайпера: боєць ЗСУ показав результат нічного "полювання" на рашистівВідео

18:54

Настають важкі часи: чотири знаки зодіаку можуть залишитися на мілині до кінця 2022 року

18:31

Додому повернулися 13 офіцерів і 20 солдатів ЗСУ: Україна провела новий обмін полоненимиВідео

18:26

Байден виступив з терміновою заявою з приводу війни в УкраїніВідео

18:19

Начальник Генштабу РФ Герасимов особисто прибув до Ізюму командувати війною – ЗМІ

18:13

Правда очі коле: Максим Галкін звільнений з Першого каналу за критику Путіна і війни в Україні

18:04

У хатньої робітниці Медведчука під час обшуку вилучили півмільйона доларівВідео

17:58

Вантаж 200 для Севастополя: ЗСУ ліквідували командира з розвідбату морпіхів РФ

17:45

"Війна може затягнутися на роки": НАТО готове весь цей час підтримувати Україну в боротьбі з РФВідео

17:41

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

17:33

"Війна проти України - тільки початок": Зеленський назвав фінальну мету РФВідео

17:29

"Ядерна дубина" Путіна заіржавіла: чому Європа перестала боятися бункерного дідаПогляд

17:24

Найсмачніший і корисний сніданок за 2 хвилини: простий рецепт приготуванняВідео

Реклама
17:19

Популярний російський рок-гурт відмовився виступати "за президента" в Омську

17:17

Винищувачі, ЗРК Patriot і комплекси NASAMS: у ЗСУ назвали озброєння для закриття неба над Україною

17:02

Звірства у Бучі: викрито 10 нелюдів з армії РФ, які катували беззахисних мирних жителівФото

16:57

"Труси та панікери": офіцери РФ розстрілюють орків, які відмовляються йти в наступВідео

16:40

Як зробити свій дім в 10 разів краще за 10 хвилин: лайфхаки

16:23

"РФ буде щось середнє між Північною Кореєю та Іраном": економіст сказав, коли трісне економіка РосіїВідео

16:22

"Введення військ" Польщі за погодженням з США: у РФ склали фейк про "розділ України"Відео

16:16

Росія зібралася "приєднати" Херсон до захопленого Криму, референдуму щодо "ХНР" не буде - мерВідео

16:10

Магніт фінансової удачі: як правильно рахувати гроші, щоб залучити багатствоВідео

16:00

"Не заживе рана, пробач": Тіна Кароль поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком і сином

15:30

Окупанти цілу ніч бомбили військовий шпиталь в Маріуполі, під завалами багато загиблихВідео

15:22

"Я вважаю, що це безпечніше зараз": Андрій Макаревич позбавив сина російського громадянства

15:17

Чому Україні вигідно першою вдарити по Придністров'юПогляд

15:14

День Перемоги 2022 в Україні: чи скасують це свято

15:12

Прикмети на 29 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:05

"Добро завжди перемагає": 4 серія мультфільму для дітей про війну рф в Україні

14:52

РФ зібралася атакувати Одесу з Придністров'я: на аеродром під Тирасполь кинуть десант з Криму - ЗМІВідео

14:48

"Або ми програємо в Україні, або почнеться Третя світова": Симоньян видала плани ПутінаВідео

14:24

Україна битиме по складам та базам вбивць у Росії - ПодолякВідео

14:19

"З 250 відразу ж викосило половину": кадирівці тікають з Рубіжного, а росіяни їдуть додому в пакетахВідео

Реклама
13:58

"Путін поважає силу": ексзамкомандувача НАТО у Європі закликав Захід бути готовим до війни з РФВідео

13:37

Загроза від Російської імперії закінчиться не з Путіним, а тільки разом з нею самоюПогляд

13:07

Йшов по замінованих полях, але собаку не кинув: українець дивом дістався з Маріуполя до Запоріжжя

12:53

"Сифіліс, який видає себе за ластовиння": Михайло Кацурін розповів про "денацифікацію" Бердянська

12:46

Війська Росії у Донецькій області стратили українців, які намагалися здатися в полон - СШАВідео

12:40

Німецький парламент підтримав пропозицію відправляти в Україну важку зброюВідео

12:00

Для кожної області України готують окремий каталог з відбудови – ТимошенкоВідео

11:47

Українці ліквідували російського окупанта з позивним "Путін"

11:45

В України попереду битва не тільки за Донбас, але і за весь південьПогляд

11:39

Коли ЄС відмовиться від нафти і газу, на Росію очікує така бідність, якої вона не бачила - ПодолякВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти