На Запоріжжі підірвали міст, яким окупанти возили техніку з Криму: у росіян почалася паніка

На Запоріжжі підірвали залізничний міст, яким окупанти возили техніку з Криму/ ria-m.tv

На Запоріжжі в селищі Якимівка Мелітопольського району підірвали залізничний міст, яким російські загарбники доставляли зброю і паливо з території окупованого Криму.

Потужний вибух прогримів близько 08:00 у четвер, 28 квітня. Про це повідомило видання РІА Мелітополь, пізніше цю інформацію підтвердив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" мер Мелітополя Іван Федоров.

Федоров заявив, що підрив мосту підтверджується за даними спецслужб України. Він зазначив, що радіє тому, що перекрився канал зв'язку постачання військової техніки з Криму.

При цьому міський голова не заперечував, що підрив мосту може бути справою рук українських партизанів. Він наголосив, що по всьому Мелітопольському районі дуже сильний патріотичний рух, і місцеві жителі ще з перших днів російської окупації показують, що окупантам там, м’яко кажучи, не раді.

Як повідомило видання РІА Мелітополь, вибух мосту вранці було чути не тільки в навколишніх селах, а й у самому Мелітополі.

При цьому, за словами місцевих жителів, у росіян "почалася паніка". Після вибуху вони оточили зруйнований міст і почали перевіряти усі машини, які проїжджали. Також загарбники почали проводити обшуки в будинках місцевих жителів села Володимирівка, шукаючи там ймовірних "диверсантів".

Проте орки намагаються приховати свою паніку і "заспокоюють" місцевих жителів, розповідаючи їм, нібито вони самі влаштували вибух, розміновуючи рейки. Та при цьому паралельно шукають людей, які насправді зробили "закладку" і зірвали міст.

У виданні наголошують, що цей міст є єдиним залізничним сполученням з окупованим Кримом.

Підірваний міст в Якимівці/ ria-m.tv

Міст підірвали захисники України

Пізніше стало відомо, що міст у Якимівці підірвали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомив у Facebook Генштаб Збройних сил України.

При цьому у Генштабі наголосили, що для росіян це був важливий логістичний об'єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя.

"Саме через нього ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із Кримського півострова на материкову частину України – в райони, які поки що зайняті росіянами. Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Пологів, Токмака та Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ прийняли рішення знищити об’єкт, враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому мості, а також великі габарити конструкції, яка важко піддаєтся ремонту у разі руйнування.

"Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України", – зазначили у Генштабі.

Міст у Якимівці підірвали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ/ Генштаб ЗСУ

Раніше повідомлялося, що начальник Генерального штабу збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов прибув до пункту управління російськими військами поблизу Ізюма на Харківщині, щоб особисто командувати війною. Це може свідчити про те, що керівництво РФ хоче зосередитися на здобутті тактичних точкових перемог на Донбасі.

Нагадаємо, 28 квітня відбувся новий обмін полоненими, повідомила віцепрем'єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Звільнили з російського полону 45 українців. При цьому додому повернулися 33 українських військових і 12 цивільних.

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