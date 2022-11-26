Окупанти обстріляли Дніпро, після вибухів у місті задимлення: що відомо на даний момент

Обстріл Дніпра 26 листопада підтвердив мер міста / Фото Telegram

У суботу, 26 листопада, в Дніпрі прогриміли вибухи, в місті й області була оголошена повітряна тривога.

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив "приліт" у місті.

"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне відключення декількох ТП. Подробиці обстрілу та інформацію про жертви чекаємо від військової адміністрації. Аварійні служби вже всі виїхали на місце", - написав Філатов у Telegram.

Про вибухи в Дніпрі пишуть і місцеві пабліки. Повідомляється, що в місті спостерігається задимлення. Також у мережі публікують фото наслідків обстрілу.

Фото Telegram

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що вже відомо про сім частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу.

"Попередньо постраждала жінка. Її витягли з-під завалів і доставили до лікарні. Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях", - написав він у Telegram.

Ракетний обстріл України 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

Окупанти завдали ракетного удару по Вишгороду на Київщині. Ворожий обстріл забрав життя кількох людей, зруйнував квартири та автомобілі.

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