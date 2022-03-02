У Волновасі почалася евакуація мирного населення

Евакуація мирного населення у Волновасі / Telegram ДСНС

Зусиллями волонтерів та рятувальників 2 березня вдалося провести евакуацію 400 мирних громадян з міста Волноваха Донецької області.

Відзначається, що люди перебували під обстрілами більше 4 діб без їжі і води. Про це повідомляти У ДСНС.

"На сьогоднішній день рятувальники Донбасу спільно з волонтерами міста провели евакуацію близько 400 осіб, серед яких більшість - це діти", - заявили в службі.

В результаті безперервних обстрілів протягом чотирьох днів, в місті на даний момент гуманітарна катастрофа. Однак російські окупанти не дають "зелений коридор" для евакуації мирного населення.

"Жінки, діти і літні люди знаходяться в жахливих умовах, в місті гуманітарна катастрофа! "Зелений коридор" для евакуації населення з Волновахи не дають!",- наголошується в повідомленні.

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Раніше головред повідомляв, що віце-прем'єр Ірина Верещук звернулася до міжнародних гуманітарних організацій з проханням організувати "зелений коридор" для жителів міст Донецької та Луганської області.

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