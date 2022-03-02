У Волновасі почалася евакуація мирного населення

Вдалося вивести з міста 400 осіб.
Зусиллями волонтерів та рятувальників 2 березня вдалося провести евакуацію 400 мирних громадян з міста Волноваха Донецької області.
Відзначається, що люди перебували під обстрілами більше 4 діб без їжі і води. Про це повідомляти У ДСНС.
"На сьогоднішній день рятувальники Донбасу спільно з волонтерами міста провели евакуацію близько 400 осіб, серед яких більшість - це діти", - заявили в службі.
В результаті безперервних обстрілів протягом чотирьох днів, в місті на даний момент гуманітарна катастрофа. Однак російські окупанти не дають "зелений коридор" для евакуації мирного населення.
"Жінки, діти і літні люди знаходяться в жахливих умовах, в місті гуманітарна катастрофа! "Зелений коридор" для евакуації населення з Волновахи не дають!",- наголошується в повідомленні.
Раніше головред повідомляв, що віце-прем'єр Ірина Верещук звернулася до міжнародних гуманітарних організацій з проханням організувати "зелений коридор" для жителів міст Донецької та Луганської області.
Читайте також:
- АТБ, Сільпо Новус: як працюють торговельні мережі в умовах воєнного стану
- Відкрита гаряча лінія для тих, хто хоче підтримати цивільне населення України або її військових-ВП
- Обмеження зняті: кошти з єпідтримки можна витрачати на будь-які товари
- Гуманітарна пошта Meest з Європи, Канади та США