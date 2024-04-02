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Окупанти наступають у районі Авдіївки та на лівому березі Херсонщини - ISW

Анна Ярославська
2 квітня 2024, 08:11
Інститут вивчення війни підтвердив просування російських військ поблизу Авдіївки та на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
Армія рф
Армія РФ просунулася на деяких ділянках фронту / Колаж: Главред, фото: МО рф

1 квітня на всій лінії фронту тривали позиційні бої. Російські війська просунулися поблизу Авдіївки та на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські джерела повідомляють, що окупаційні війська просунулися на захід від Бахмута, але фахівці ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показали наслідки невдалого наступу російської бронетехніки на Іванівське (між Часовим Яром і Бахмутом). Один із російських військових блогерів стверджує, що під час атак поблизу Іванівського окупанти за останні дні втратили 5-6 одиниць бронетехніки.

відео дня

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у напрямках на південний захід і захід від Авдіївки. На геолокаційних кадрах, опублікованих 31 березня, можна побачити, що їхні підрозділи просунулися у Водяному по вулиці Гагаріна. Окупанти вийшли на західну околицю населеного пункту.

На захід від Тоненького також були спроби російських військ пройти далі. Російські війська намагалися додатково просуватися на захід від села.

Один із блогерів РФ поскаржився, що некомпетентні російські командири тактичного рівня заважають просуванню окупантів у районі Авдіївки. Вони більше зацікавлені у власних інтересах і просуванні своєї кар'єри, ніж у захисті своїх людей.

Позиційні бойові дії 1 квітня тривали на південний захід і захід від Донецька. Підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було.

Бої тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки, а також біля Перемоги. На ділянці кордону Донецько-Запорізької області також тривали позиційні бої, не зафіксовано підтверджених змін лінії фронту.

Російські війська просунулися на захід Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. На північний захід від Вербового та поблизу Роботиного тривають позиційні бої.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, свідчать, що російські окупаційні підрозділи незначно просунулися на північ від Козачих Таборів (3 км від річки Дніпро на східному березі Херсонської області), хоча це малоймовірно протягом останньої доби.

Російські та українські сили повідомляли, що тривають і надалі бої в Кринках.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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Ситуація поблизу Авдіївки залишається складною. Російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону в районі села Семенівка, однак, поки що безрезультатно. Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький також заявив, що російські окупанти намагаються йти на штурм на Авдіївському напрямку.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що російські окупанти можуть вийти на оперативний простір. Це їм вдасться в разі захоплення двох сіл на захід від Авдіївки.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що з початку 2024 року російська окупаційна армія змогла просунутися в Україні майже на 100 квадратних кілометрів.

За оцінками ISW, російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території з початку наступальних операцій у жовтні 2023 року. Натомість із 1 січня до 28 березня 2024 року вони захопили майже на 100 квадратних кілометрів території України.

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