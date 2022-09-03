На Донбасі ЗСУ збили російський ударний вертоліт Ка-52 Алігатор за $10 млн і БПЛА за $ 7 млн

Гелікоптер Ка-52 Алігатор став купою брухту / Фото Вкипедія

У суботу, 3 вересня, повітряні сили ЗСУ в Донецькій області збили російський вертоліт Ка-52 Алігатор.

Як повідомили у Telegram Повітряних сил ЗСУ, близько 10:30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищено черговий вертоліт російських окупантів Ка-52 Алігатор і безпілотний літальний апарат Форпост.

Вертоліт Ка-52 Алігатор - що про нього відомо

Ка-52 Алігатор - розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що він здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу й повітряні цілі на полі бою.

Озброєння:

гарматна установка з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм;

блоки некерованих авіаційних ракет (НАР) калібру 122 і 80 мм;

авіабомба.

Вартість одного гелікоптрера - близько 857 млн рублів (понад 10 млн доларів). У Росії приблизно 170 таких гелікоптерів.

БПЛА Форпост - що про нього відомо

Російський Форпост є одним з найдорожчих в РФ і коштує близько 7 млн доларів. Його головним завданням є збір даних, ведення пошуково-спостережних польотів і пошукові операції. Також він може переносити контейнер з ракетою ПТРК.

Безпілотник може долати 150-250 км. Він летить на швидкості 111 км/год (крейсерська). Максимальна швидкість Форпосту - 204-220 км/год.

Він може перебувати в повітрі цілих 17-18 годин.

Для спостереження Форпост використовує одну інфрачервону і одну електрооптичну камери. Таким чином, безпілотник можна використовувати цілодобово.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували російського вертолітника-аса Василя Клещенко. Зробив вдалий постріл з ПЗРК Ігла солдат 93-ї ОМБр Артур Ильюк.

Збили російський вертоліт Ка-52 Алігатор у квітні. Він впав перед позиціями бригади в районі села Гусарівка Балаклійського району Харківської області.

Крім того, захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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