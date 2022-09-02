Фантазер-вояка: Шойгу похвалився вже четвертим уявним 'захопленням' селища Піски на Донбасі

Сергій Шойгу / Reuters

Керівник російського Міністерства оборони Сергій Шойгу, який впав у немилість в Кремлі через постійні провали російських окупантів в Україні, вирішив порадувати російського диктатора Володимира Путіна уявним довгоочікуваним "досягненням" ‒ нібито агресори знову взяли селище Піски в Донецькій області. Саме так Шойгу процитували російські пропагандистські ЗМІ.

При цьому за останні тижні кремлівська пропаганда повідомляла про "захоплення" даного населеного пункту вже три рази. Тобто зараз Піски вустами Шойгу виявилися "захоплені" вже в четвертий раз.

Як кажуть військові експерти, справа йде так. Після кожного разу, коли російські окупанти з боями входять в Піски, українські військові дають їм жорстку відсіч.

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Після цього окупанти відходять. І їм доводиться повторювати спроби захоплення селища. А це, в свою чергу, і дає Шойгу можливість перебувати у фантазіях і хвалитися все новими і новими "перемогами".

Нагадаємо, раніше центрі при Раді національної безпеки і оборони з посиланням на британську розвідку розповіли - Шойгу відсторонено від керівництва окупаційними військами в Україні через невиконання "завдань".

Як стверджують експерти, посилаючись на джерела, близькі до військового командування РФ, Шойгу поки не відправлений у відставку, оскільки Путін в складні часи не хоче міняти міністра оборони. Але як тільки з'явиться альтернативна кандидатура, Шойгу буде звільнений.

До того в Міноборони Британії стверджували - російські офіцери і солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відсутнє керівництво.

"Ймовірно, Шойгу довго намагався подолати свою репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі та Міністерстві надзвичайних ситуацій", - говорили британці.

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