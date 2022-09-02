УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Фантазер-вояка: Шойгу похвалився вже четвертим уявним "захопленням" селища Піски на Донбасі

2 вересня 2022, 18:03

Міністр оборони країни-агресора, РФ, Сергій Шойгу оголосив про четверте "захоплення" окупантами селища Піски, розташованого неподалік від Донецька.

Сергій Шойгу, російські війська, російська військова техніка
Сергій Шойгу / Reuters

Керівник російського Міністерства оборони Сергій Шойгу, який впав у немилість в Кремлі через постійні провали російських окупантів в Україні, вирішив порадувати російського диктатора Володимира Путіна уявним довгоочікуваним "досягненням" ‒ нібито агресори знову взяли селище Піски в Донецькій області. Саме так Шойгу процитували російські пропагандистські ЗМІ.

При цьому за останні тижні кремлівська пропаганда повідомляла про "захоплення" даного населеного пункту вже три рази. Тобто зараз Піски вустами Шойгу виявилися "захоплені" вже в четвертий раз.

Фантазер-вояка: Шойгу похвалився вже четвертим уявним 'захопленням' селища Піски на Донбасі

Як кажуть військові експерти, справа йде так. Після кожного разу, коли російські окупанти з боями входять в Піски, українські військові дають їм жорстку відсіч.

Видео дня

Після цього окупанти відходять. І їм доводиться повторювати спроби захоплення селища. А це, в свою чергу, і дає Шойгу можливість перебувати у фантазіях і хвалитися все новими і новими "перемогами".

Нагадаємо, раніше центрі при Раді національної безпеки і оборони з посиланням на британську розвідку розповіли - Шойгу відсторонено від керівництва окупаційними військами в Україні через невиконання "завдань".

Як стверджують експерти, посилаючись на джерела, близькі до військового командування РФ, Шойгу поки не відправлений у відставку, оскільки Путін в складні часи не хоче міняти міністра оборони. Але як тільки з'явиться альтернативна кандидатура, Шойгу буде звільнений.

До того в Міноборони Британії стверджували - російські офіцери і солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відсутнє керівництво.

"Ймовірно, Шойгу довго намагався подолати свою репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі та Міністерстві надзвичайних ситуацій", - говорили британці.

Інші новини:

Пески Сергій Шойгу новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:03

Фантазер-вояка: Шойгу похвалився вже четвертим уявним "захопленням" селища Піски на Донбасі

18:00

Список очолили доньки Путіна: Україна запровадила жорсткі санкції проти РосіїВідео

17:45

До 1 вересня ОККО завершила відновлення ліцею у Гостомелі, пошкодженого під час воєнних дій актуально

17:27

Православний календар 2023: важливі свята, пости і поминальні дні

17:20

Здавали окупантам координати ЗСУ і паролі блокпостів: у Харкові затримали чоловіка і жінкуФотоВідео

Реклама
17:12

Отримати одразу шість пенсій авансом: у Пенсійному пояснили, хто з українців має право

16:42

ЗСУ розгромили поромну переправу окупантів на Херсонщині: логістика армії РФ порушенаВідео

16:39

Запасаємося крупою на зиму: ціни на гречку в Україні впалиВідео

16:28

Коли день нафтовика 2022 в Україні: привітання в прозі і віршах, листівки і картинки

16:16

Як пофарбуватися восени 2022: 4 головні відтінки, які підійдуть буквально всім

16:16

Прикмети на 3 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

16:15

Українка-дівчина ДіКапріо відверто розповіла про себе і свою сім'ю

16:01

Не перестарайтеся: скільки чашок кави в день може вбити людину

15:54

Вихідні у вересні 2022 в Україні: скільки відпочиватимемо

15:53

Найкорисніше варення на зиму для кожного: смачний і простий рецептВідео

15:18

"Кол оф дюті відпочиває": Гіркін розповів, як воює "армія ДНР"

15:16

ЗСУ розширять контрнаступ на Півдні, щоб перехопити ініціативу до зими – ВВСВідео

15:03

"Недопалків" буде більше: експерт розповів, що чекає Крим у разі повернення Херсона Україні

14:58

Світ дозволив Путіну шантажувати себе ядерною загрозою, бо не дав жорсткої відповіді - ПодолякВідео

14:47

Син Брітні Спірз звинуватив матір у проблемах з психікою

Реклама
14:45

"Якби не українці паршиві": росіянка влаштувала істерику в мережі, бо ЗСУ ліквідували її брата і дядькаВідео

14:30

12-річна дівчинка завагітніла від ворога, а піп УПЦ МП вимагав залишити дитину - капелан ЗСУВідео

14:07

У Німеччині вимагають розібрати Північний потік-2: "він був спрямований на ізоляцію України"Відео

13:47

ЗСУ знищили сепаратистку з Донецька на прізвисько "Мультик"Відео

13:37

76% росіян підтримують війну з Україною - опитування

13:36

"Тільки не кажіть Андрію": дружина Беднякова оголосила про поповнення в родині

13:34

Зрадила чоловіка та країну: дружина бійця ЗСУ "зливала" окупантам дані про українські позиціїВідео

13:20

"Прямої капітуляції Росії не буде": екс депутат Держдуми РФ назвав причинуВідео

13:14

"Я бачу кінець війни": Кислиця анонсував поразку РФ в УкраїніВідео

13:06

"Вухо полоненому відрізали": ідентифіковано окупанта, який знущався з українців на ХарківщиніВідео

13:00

Гороскоп на завтра 3 вересня 2022: Ракам - випробування, Козерогам - вороги, Рибам - грошіВідео

12:53

Не підтримує: Камалія розповіла, що Кіркоров думає про війнуВідео

12:42

Ледь ліфчик не розірвало: молода дружина Цекала показала груди зблизька

12:39

Великі колони техніки РФ рухаються з Криму і Маріуполя: куди прямуютьВідео

12:30

Білорусь проведе репетицію "захоплення України" - ЖдановВідео

12:06

"Може наробити біди": військовий експерт розповів, куди Росія кине 3 армійський корпус

11:54

Ракета влетіла в казарму російських загарбників у Херсоні: в будівлі були ФСБшники - СтерненкоВідео

11:49

"Спеціально домагаються, щоб їх гнали у РФ": у Латвії затримали росіян, які на вулиці співали "Катюшу"Відео

11:42

Шольц заявив, що буде і далі підтримувати спілкування з Путіним - DelfiВідео

11:30

Хочуть влаштувати диверсію в Україні: вагнерівці дали білоруським найманцям форму ЗСУ - ЗМІВідео

Реклама
11:09

Ідеальна чистота за копійки: як зробити бомбочки для чищення унітазу

10:53

Аналітики ISW розкрили плани Путіна на осінь і зиму у війні проти УкраїниВідео

10:39

"Після 15-числа воювати не будуть": російські офіцери та контрактники планують скласти зброю - ГУРВідео

10:24

Військовий експерт розповів, як скоро Україна зможе звільнити Херсон

10:24

"Ідіоти": скандальний комік Сабуров поскаржився на українцівВідео

10:09

"Моя кохана Алла Борисівна": Ніколаєв згадав, як ходив у гості до Пугачової

10:00

"Не війна, а спецоперація": на Полтавщині священик УПЦ МП довів до сліз матір захисника України

09:58

Що додати до тіста, аби воно швидко не черствіло та як зробити випічку м'якшою

09:56

Координати здали партизани: ЗСУ підірвали переправу окупантів біля Нової КаховкиВідео

09:54

Резидентські проксі: зручність і надійність у Мережі новости компании

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Маковія 2022День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересні
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти