Путін дав нову команду щодо захоплення Донецької області, але плани приречені на провал – експерт

Путін посилює військове угруповання на Донбасі, але не зможе окупувати всю Донецьку область - експерт / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

Президент країни-агресорки Володимир Путін поставив перед своїми військами завдання окупувати всю територію Донецької області до 15 вересня. Він тепер безпосередньо спілкується з командувачем війни проти України і особисто дав таку команду. Однак у окупантів нічого не вийде, оскільки перспектив у наступу росіян практично немає. Про це заявив експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко.

В ефірі Апостроф TV він розповів про те, що російській армії не вдасться захопити всі райони Донецької області до 15 вересня. Такий сценарій нереалістичний.

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За його словами, зрозуміло, що в осінньо-зимовий період маневр для дій окупантів буде обмежений. Тому Путін поставив саме це завдання. Наразі він безпосередньо спілкується з командувачами, оскільки міністр оборони Шойгу і глава Генштабу РФ Герасимов від війни відсторонені.

"Зараз Путін безпосередньо спілкується з командувачем "спецоперації", який на території України. Шойгу і Герасимов наразі трохи відійшли в сторону", - зазначив Риженко.

Як вважає експерт, план щодо Донецької області провалиться не тільки до 15 вересня. Перспективи наступу окупантів на Донбасі, незважаючи на їх активізацію і перекидання свіжих сил, немає.

"Вони розуміють: як тільки погіршаться погодні умови, це зробити буде дуже важко. Потрібно вести проміжний облік того, щоб доповісти громадянам РФ, що досягнуто і які "перемоги". Для цього, я думаю, встановлена ця дата (15 вересня), але вона в черговий раз буде провалена, тому що перспективи наступу РФ на сході фактично ніякі", - підкреслив Андрій Риженко.

Війна Росії проти України на Донбасі

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай раніше сказав, що війська Росії не здатні виконати вимоги, які ставлять перед ними в Кремлі. За його словами, Москва наполягає на просуванні в 5 кілометрів, у той час, коли загарбники часом рухаються максимум 100 метрів на добу. Однак вони підійшли до Бахмута і активно обстрілюють місто.

4 вересня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що війська РФ завдали масу авіаційних і ракетних ударів по військових і цивільних об'єктах інфраструктури. Вони наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські війська відбивають атаки.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війська РФ не зможуть захопити Донецьку область до 15 вересня.

Як повідомив він, у російському інформаційному просторі вже пояснюють, чому вони не можуть цього зробити. Арестович нагадав, що на захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області в окупантів пішло близько 80 діб.

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