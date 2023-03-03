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Окупанти змінили стратегію щодо Бахмута і хочуть змусити ЗСУ відступити - ISW

3 марта 2023, 07:27
Російські сили, ймовірно, намагаються чинити тиск на ЗСУ в Бахмуті, щоб вони провели тактичний відступ по трасі Т0504, вважають експерти.
Бахмут
Бої за Бахмут тривають / Фото: Facebook 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російська окупаційна армія продовжує наступальні операції в районі Бахмута, на західній околиці Донецька та в цілому на заході Донецької області. Разом з тим військові країни-агресора тимчасово згорнули зусилля щодо оточення міста-фортеці з південного заходу та з північного сходу.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти можуть чинити тиск на ЗСУ, щоб ті відступили з Бахмута, зосередившись на північно-східному наступі.

За даними ISW, напередодні українські війська відбили атаки російських військ в районі Бахмута, Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від міста), Дубово-Василівки (7 км на північний захід), Хромово (3 км на захід) та Іванівського (6 км на захід).

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"Відбита російська атака під Хромовим припускає, що ЗС РФ, ймовірно, просунулися на північний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 березня, показують, що російські сили, ймовірно, захопили позиції на південь від Дубово-Василівки", – припустили в ISW.

Карти боїв в Донецькій області
Карти боїв у Донецькій області / Фото understandingwar.org

Експерти згадали російських військових блогерів, які стверджували, що "вагнерівці" вели атаки в напрямку Білої гори та Часова Яру (12 км на захід від Бахмута), намагаючись перекрити ділянку траси Т0504. Тим часом в "ДНР" заявили, що нібито 132-а бригада їхнього 1-го армійського корпусу просувалася в напрямку Торецька (22 км на північний захід від Бахмута).

"Російські сили, мабуть, тимчасово згорнули зусилля щодо оточення Бахмута з південного заходу, а також з північного сходу і замість цього можуть зосередитися на тому, щоб чинити тиск на українські сили, щоб вони відступили з міста, зосередивши увагу на північно-східному наступі. В останні тижні російські війська активізували наступальні операції на північних околицях і в передмістях Бахмута і домоглися успіхів у цих районах", – заявили в ISW.

За словами військових експертів, окупантам, ймовірно, буде потрібно "захопити Іванівське і Хромове", щоб відрізати українські наземні шляхи сполучення з Бахмутом і "повністю оточити" українське угруповання в місті.

"Російські сили, можливо, намагаються чинити тиск на ЗСУ в Бахмуті, щоб вони провели тактичний відступ по трасі Т0504, і тому скоротили свої зусилля з оточення населеного пункту, зосередившись також на Іванівському. Подвійне охоплення Бахмута, найімовірніше, потребуватиме додаткових сил і засобів, і російські війська можуть спробувати уникнути подальших витрат на можливе оточення", – припустили в ISW.

Оборона Бахмута

1 березня військовий експерт Олег Жданов заявив, що ситуація в Бахмуті Донецької області зараз критична. Більше того, найближчі тижні будуть вирішальними. За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку може погіршитися. Крім того, є загроза оточення українських військ з півночі.

Як зазначив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій та зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідкує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

Череватий не виключив відступ українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова йтиме про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.

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