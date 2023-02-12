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Йде наступ: у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом

12 лютого 2023, 10:04
ЗС РФ використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона.
Російські військові, Бахмут
Російські військові, Бахмут / Міноборони РФ, ISW

Російські окупаційні війська на Бахмутському напрямку роблять спроби наступу, покладаючись на тактику малих груп.

Окупанти роблять ставку більше на живу силу, ніж на свою військову техніку, в коментарі "24 каналу" розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"На Бахмутському напрямку вороги діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до наших позицій і зав'язати ближній бій", – зазначив Череватий.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

"Не можна сказати, що авіація є головним фактором підтримки їхніх дій. Більше, безумовно, робить артилерія. Росіяни мають можливість закривати свої позиції і завдавати ударів. Авіація завдає швидких ударів і намагається швидко відійти від позицій", - розповів спікер.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах.

За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Бахмут
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