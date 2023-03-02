РФ активізувала інформкампанію навколо оборони Бахмута: Маляр перелічила російські фейки

Загарбники поширюють наратив про те, що Бахмут нібито не має стратегічного значення і його оборона – це нібито політичне рішення.

Маляр розвінчала три російські наративи про Бахмут / Колаж фото Міноборони України, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія запустила кампанію з дезінформації про Бахмут Донецької області, яка спрямована на деморалізацію українського суспільства та військових. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових", - заявила Маляр.

За її словами, загарбники поширюють наратив про те, що Бахмут нібито не має стратегічного значення і його оборона – це нібито політичне рішення.

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"Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Окрім того, пропагандисти дискредитують військове командування східного напрямку, викладаючи фейкові документи нібито зі штабу на сході.

Також Маляр підкреслила, що росіяни з метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни.

"Працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

Дивіться відео ТСН - штурми почастішали, але Бахмут стоїть

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