"Росіяни прорвали нашу оборону": Жданов повідомив про критичну ситуацію в Бахмуті

Експерт підкреслив, що у найближчий тиждень-два на Бахмутському напрямку ситуація може погіршитися.

Жданов повідомив про критичну ситуацію в Бахмуті / Мінобоорони РФ, сайт Кремля, Главред

Ситуація в Бахмуті Донецької області наразі критична. Більше того, найближчі тижні будуть вирішальними. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.ua.

Як зазначив Жданов, у найближчий тиждень-два на Бахмутському напрямку ситуація може погіршитися. Крім того, є загроза оточення українських військ з півночі.

"Росіяни прорвали нашу оборону і намагаються розвинути свій успіх. Але з надходженням резервів ситуація може докорінно змінитися. Якщо ми зріжемо цей виступ, тоді у нас з’явиться шанс вирівняти лінію фронту. Справа у тому, що до самого міста Бахмут росіяни тільки підійшли. Зараз вони на приватному секторі Східного берегу річки Бахмутки. А основне місцеперебування на Західному березі", - розповів військовий експерт.

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Жданов наголосив, що бої за сам Бахмут ще не починалися. Втім, навіть наступи, що є, призупинить погода.

"Чому вони і не хочуть штурмувати, тому що треба форсувати річку. Залишилося тиждень-два. Як тільки почнеться сезон дощів, всі ці наступи вщухнуть. Тому що розпочнеться весняна розпутиця і будь-які наступальні дії будуть важкими", - пояснив експерт.

Він додав, що це може бути причиною того, чому країна-окупант так поспішає, незважаючи на шалені втрати на цьому напрямку.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни.

"Працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

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