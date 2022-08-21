Воював у Чечні та Сирії: ЗСУ знищили підполковника з РФ, який одним з перших поїхав на фронт

Вдова окупанта розповіла, що їхні діти "патріоти" і вони перебувають у "Юнармії".
Українські захисники знищили російського підполковника Сергія Коваля, який був начальником оперативного відділення 20 мотострілецької дивізії армії РФ. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Окупант раніше воював у Чечні, Сирії та Кавказі. Як розповіла вдова Коваля, він одним з перших поїхав на війну проти України.
"Підполковник Сергій Коваль зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався". Начопера 20 мсд прикопали по-тихому, на відміну від комдива та заступників", – написав Анатолій Штефан.
Окупанта ліквідували 9 липня у районі Чорнобаївки. Тоді ЗСУ обстріляли командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ, яка дислокується у Волгограді.
"Звістку про його загибель ми отримали на другий день після того, що сталося, він загинув у липні, разом із командуванням. На п'ятий день після його загибелі ми поховали його в Білгородській області", – розповіла вдова окупанта.
Росіянка також похвалилась, що її двоє дітей "патріоти" і перебувають в "Юнармії". Судячи з усього, висновків вона не зробила.
Нагадаємо, у Донецькій області українські захисники ліквідували сержанта російської армії Олександра Чадова з Волгоградської області. Він був поранений на фронті, але після госпіталя знову повернувся на поле бою, тоді він і зустрів свою смерть. Раніше він воював у Нагірному Карабасі.
У Харківській області ЗСУ знищили російського командира полку 106-ї дивізії Тули. Він встиг прокомандувати солдатами всього 3 дні.
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