ЗСУ ліквідували російського підполковника Сергія Коваля / Колаж фото Радіо Свобода, Reuters, росЗМІ

Українські захисники знищили російського підполковника Сергія Коваля, який був начальником оперативного відділення 20 мотострілецької дивізії армії РФ. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Окупант раніше воював у Чечні, Сирії та Кавказі. Як розповіла вдова Коваля, він одним з перших поїхав на війну проти України.

"Підполковник Сергій Коваль зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався". Начопера 20 мсд прикопали по-тихому, на відміну від комдива та заступників", – написав Анатолій Штефан.

Окупанта ліквідували 9 липня у районі Чорнобаївки. Тоді ЗСУ обстріляли командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ, яка дислокується у Волгограді.

"Звістку про його загибель ми отримали на другий день після того, що сталося, він загинув у липні, разом із командуванням. На п'ятий день після його загибелі ми поховали його в Білгородській області", – розповіла вдова окупанта.

Росіянка також похвалилась, що її двоє дітей "патріоти" і перебувають в "Юнармії". Судячи з усього, висновків вона не зробила.

Нагадаємо, у Донецькій області українські захисники ліквідували сержанта російської армії Олександра Чадова з Волгоградської області. Він був поранений на фронті, але після госпіталя знову повернувся на поле бою, тоді він і зустрів свою смерть. Раніше він воював у Нагірному Карабасі.

У Харківській області ЗСУ знищили російського командира полку 106-ї дивізії Тули. Він встиг прокомандувати солдатами всього 3 дні.

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