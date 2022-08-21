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Війна триватиме 15 років, але вже не на території України - експерт

21 серпня 2022, 14:36

У Росії не вистачить сил, щоб стільки років утримувати українську армію на території нашої країни.

Українські військові, ЗСУ, артилерія, згоріла техніка
Війна триватиме 10-15 років/ Колаж фото Генштаб ЗСУ, УНІАН

Війна, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, триватиме ще років 10-15. Але бойові дії не триватимуть весь цей час на території України, вони перемістяться на території інших держав. Таку думку директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін висловив під час чату на Главреді.

Він переконаний, що Росія не зможе довго стримувати українську армію на території країни.

"Наша армія буде воювати на інших територіях: Білорусі, в районі Дону, у Воронежі, по всьому кордоні з РФ, на Кубані та Північному Кавказі. І це буде повноцінна війна", — сказав Олег Соскін.

Він також додав, що в такому випадку українська економіка і весь потенціал країни буде працювати на зовнішню війну.

Нагадаємо, раніше політичний експерт Соскін сказав, що Росія має намір зібрати війська на півдні України для наступу в напрямку Запоріжжя, Кривого Рогу та Миколаєва. Втім, згідно з прогнозом експерта, росіянам не вдасться досягти своїх цілей. На думку Соскіна, якщо Москва піде на захоплення міст, ЗСУ будуть наступати вже на російські території.

Політолог Соскін прогнозує серйозний бій ЗСУ з військами Росії на півдні. Як вважає аналітик, перед початком військової операції зі звільнення Криму, потрібно позбавити від російської окупації південні українські землі.

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війна в Україні Володимир Путін російське вторгнення Олег Соскін Росія
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