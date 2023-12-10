ЗМІ назвали ймовірного замовника вбивства Киви: несподіваний кандидат

В однієї людини з кіл ОПЗЖ була вагома причина бажати Киві смерті.

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Смерть Іллі Киви шокувала інших кремлівських пропагандистів / Колаж Главреда. Фото: скріншоти, УНІАН

Ліквідація екс-нардепа ВР, українського зрадника Іллі Киви була вигідна колишньому заступнику генпрокурора часів Януковича Ренату Кузьміну.

Як пише російське видання "ВЧК-ОГПУ", Кузьмін наразі є "цінним" кадром в Москві і курирує усі політичні проекти і рухи Віктора Медведчука, зокрема рух "Другая Украина".

Це - рух-невидимка, який дозволяє Кузьміну освоювати щомісяця гігантські суми, повідомляли журналісти.

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Після прибуття Медведчука у результаті обміну в 2022 році Кива неодноразово намагався прорватися до кума Путіна.

"Він тішив себе надією стати одним з лідерів кремлівського проекту "Другая Украина". Однак доступ до тіла Медведчука жорстко блокував Кузьмін... Кузьмін до годівниці зайві роти підпускати зовсім не збирається", - йдеться у повідомленні видання.

Крім того, Кива з урахуванням ситуації, що склалася навколо Кузьміна, називав Медведчука "лохом" у вузьких колах після п'янок.

Киву ліквідували

У ніч на 6 грудня українського зрадника Іллю Киву ліквідували у Підмосков'ї. Українські ЗМІ писали, що за його ліквідацією стоїть СБУ, а в ГУР згодом підтвердили факт смерті злочинця.

Тіло Киви виявили лежачим на снігу на території паркової зони готелю "Велич" Country Club". ЗМІ писали, що проросійський політик отримав смертельне поранення в лісопарку і, стікаючи кров'ю, якийсь час йшов по стежці в бік основної будівлі готелю.

Кива за зраду України раніше був оголошений в міжнародний розшук. У Москві він заробляв на ефірах російських пропагандистів, несучи маячню про Україну та українців. Зокрема, у червні колишній депутат ВР заявив, що в Україні взяли інтерв'ю у "трупа" Буданова. Крім того, зрадник не приховував, що мріє про антиурядові заворушення у Києві.

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