"Може бути початком масових пусків": Коваленко – про мету ранкового ракетного удару РФ

Окупанти вранці запустили по Україні 19 крилатих ракет. Це була або "проба пера", або початок здійснення регулярних ракетних пусків.

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Коваленко розповів про мету ранкового ракетного удару РФ/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Facebook Коваленко

Ракетний удар окупантів по Україні вранці у п’ятницю, 8 грудня, виглядає дуже дивною, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він звернув увагу, що російські загарбники для цієї атаки підняли у повітря 7 стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС. На кожному з них було по 2-4 ракети, хоча є можливість встановлювати по 8. Про це Коваленко написав у своєму Telegram-каналі.

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Він зазначив, що ця атака могла бути "пробою пера".

"Якщо чесно, пуск для мене дивний. Якщо він був орієнтований на енергетичну інфраструктуру, то, знову таки, терпіння не вистачило? Адже погодні умови не відповідають максимальному ефекту від таких ударів. Або ж це була проба пера, з урахуванням вельми інтенсивних експериментів з траєкторіями і маршрутами дронів-камікадзе, які проводилися особливо завзято росіянами в листопаді", – припустив експерт.

За словами Коваленка, у найближчі дні буде зрозуміло, чи ці пуски були частиною системності. Адже ця атака могла бути одночасно і пробною, і першою у низці регулярних.

Також він підрахував, що в ніч на 8 грудня російські окупанти запустили по Україні 7 дронів-камікадзе "Шахед", з яких 5 було збито. Коваленко зазначив, що, згідно з підрахунками, за перший тиждень грудня країна-агресорка РФ застосувала по Україні 136/109 дронів-камікадзе Shahed-131/136.

"Інтенсивність доволі висока, але не перевищує показники травня чи вересня, а тому, у грудні може бути приблизно такою ж. Однак, у разі відновлення росією ударів крилатими ракетами, в комплексі з ними може нести набагато більше загроз, ніж окремо", – зазначив експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари ракетами по Україні

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Павлограду у Дніпропетровській області – чотири людини поранені, один загиблий. Всі постраждалі доставлені в лікарню. Двоє людей – у важкому стані.

Пізніше голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що РФ атакувала Україну з 10 бомбардувальників. Після паузи у 79 днів російські окупанти відновили ракетні удари по Києву. Сьогоднішня спроба була невдалою.

У Повітряних силах повідомили, що вранці 8 грудня Росія запустила по Україні 19 ракет. Окупанти застосували крилаті ракети Х-101 і Х-555 для атаки по Україні. 14 ракет було знищено, частина ракет вдарила по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області.

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