Окупанти хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що в північних районах України тривають роботи з розмінування.

Під час нічного звернення Зеленський розповів, що російські війська залишили після себе десятки, якщо не сотні тисяч вибухонебезпечних предметів, які не вибухнули.

Глава держави зазначив, що щодня знешкоджуються по кілька тисяча таких предметів. Окупанти залишили міни скрізь, в будинках, на вулицях, полях і машинах.

Зеленський зазначив, що російські військові робили все для того, щоб повернення українців додому було небезпечним.

"Україна - одна з найбільш забруднених мінами країн світу. Я вважаю, що це має розглядатися як військовий злочин. Вони хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу. Без відповідних наказів вони б цього не робили", - заявив президент.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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