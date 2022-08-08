Криваві розбірки в Маріуполі: окупанти і бойовики "ДНР" зі стріляниною ділили награбоване

Бойовики "ДНР" влаштували розбірки зі стріляниною / news.dn.ua

У захопленому ворогом Маріуполі Донецької області російські окупанти влаштували перестрілку з бойовиками терористичної "ДНР".

Про це радник мера міста Петро Андрющенко розповів у своєму Telegram-каналі.

За його даними, розбірки росіян з колаборантами відбулися в Лівобережному районі Маріуполя.

В результаті стрілянини один з російських окупантів отримав поранення, підкреслив радник мера Маріуполя.

"Лівобережний район. У вечорі неділі в приватному секторі знову стрілянина між росіянами і "днр"івцями. Цього разу не розподілили награбоване. За попередньою інформацією, один росіянин легко поранений і за це п'ять "днрівців" заарештовані. Сподіваємося на швидку розправу російського військового недоправосуддя" - додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося про те, що в окупованому Росією Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка контрольованих Кремлем бойовиків Дениса Пушиліна.

Пізніше з'явилася інформація про ще один вибух біля офісу Пушиліна.

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