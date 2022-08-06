Самосуд над полоненими в Маріуполі: ворог прагне залякати українців - розвідка

Навіщо ворог готує самосуд над українцями в Маріуполі / t.me/mariupolrada/

Російські окупанти щосили готують судилище над українськими полоненими у Маріуполі лише для однієї мети - вони хочуть таким чином залякати українське суспільство, йдеться в заяві представника пресслужби Головного управління розвідки Андрія Юсова під час телемарафону.

"Триває моральний тиск на українських захисників, які перебувають у полоні, на все українське суспільство і рідних захисників. З метою залякати, дестабілізувати Україну і далі поширювати абсурдну пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами", - зазначив він.

За його словами, це гра на російську публіку.

"Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, в тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників... Тривають переговори і вся робота, аби вони повернулися додому", - додав Юсов.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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